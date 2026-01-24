Dónde ver el Barcelona y Real Madrid de la final de la Supercopa de España Femenina hoy gratis por TV y en directo

FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Estadio SkyFi Castalia de Castellón hoy sábado 24 de enero a las 19:00 horas (CET) para disputar la final de la Supercopa de España. Las azulgranas, vigentes campeonas de la copetición, se preparan para afrontar el segundo Clásico de la temporada con el objetivo de tumbar a su gran rival en los últimos tiempos y volver a sentarse en el trono de la competición.

El primer equipo en sacar el billete hacia la gran final fue el Real Madrid, que tumbó a su vecino Atlético en un derbi más plácido de lo que cabía esperar. Los goles de Athenea, Weir y Linda Caicedo en los primeros 20 minutos dejaron más que sellado el destino de las rojiblancas, que tuvieron que conformarse con maquillar el marcador por mediación de Luany (3-1).

Con un resultado idéntico se confirmó el Barça como segundo finalista, aunque para ello tuvo que sufrir más que su rival de esta tarde. Las de Pere Romeu tuvieron que empezar remontando ante un envalentonado Athletic Club y, una vez conseguido su objetivo, tocó arremangarse para aguantar con 10 toda la segunda mitad tras la polémica expulsión de Kika. A pesar de las condiciones adversas, las azulgranas pudieron respirar en el último tramo después de que Pajor estableciese el 3-1 definitivo.

Pere Romeu y Alexia Putellas, con Antonio Rodríguez, segundo entrenador del Madrid, y Misa, en la foto tradicional de la previa de la Supercopa / RFEF

¿Dónde ver el Barcelona - Real Madrid de la final de la Supercopa hoy gratis por TV y online?

En España, la final de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión también correrá al cargo de TV3.

Noticias relacionadas