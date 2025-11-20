Dónde ver el Chelsea - Barcelona de la Champions Femenina hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Chelsea se dan cita en Stamford Bridge hoy jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las azulgranas visitan el imponente estadio londinense con el objetivo de dar continuidad a su racha triunfar y dar un golpe importante en la carrera por el liderato.

La victoria ante el OH Leuven en Champions y ante el Real Madrid en el Clásico de la Liga F han reforzado al Barça en una semana crucial para sus intereses, cuyo broche llegará hoy contra el Chelsea. El partido de esta noche podría suponer un paso casi definitivo hacia el billete directo a cuartos, mientras que un 'tropiezo' dejaría poco margen de error de cara a las dos próximas jornadas.

Con más urgencias afronta el duelo el Chelsea, actual quinto clasificado con 7 puntos. Las londinenses ya se dejaron puntos en la visita al feudo del Twente, y un nuevo 'desliz' comprometería enormemente sus opciones de terminar la fase liga entre las cuatro primeras posiciones de la clasificación, las que dan acceso directo a cuartos.

El partido de esta noche podría permitir al Barça afianzar uno de sus primeros objetivos: asegurar su presencia como mínimo en los playoffs. A las de Pere Romeu les basta con puntuar para igualar la renta del Ol Lyonnes, a la que superan en diferencia de goles, y convertirse en el segundo equipo en confirmar de manera matemática que no quedará eliminada en la fase liga.

Alexia Putellas en la Champions / Valentí Enrich

¿Dónde ver hoy gratis por TV el Chelsea - Barcelona de la Champions Femenina?

El partido entre FC Barcelona y Chelsea, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se podrá ver gratis por TV a través TV3. El canal autonómico emitirá en abierto un partido de cada una de las seis jornadas que componen la fase liga, y tres de ellos serán de las azulgranas.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Chelsea a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.