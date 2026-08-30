LIGA F
Dónde ver el Barcelona - Tenerife de la Liga F hoy por TV, en directo y online
A qué hora juega el Barça contra la UD Tenerife hoy y en qué canal de TV ver en abierto la jornada 1 de Liga F desde España
El FC Barcelona se da cita con la UD Tenerife en el Estadi Johan Cruyff hoy domingo 30 de agosto a las 17:00 horas (CEST) en el marco de la jornada 1 de la Liga F. El conjunto azulgrana da el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27 con la ambición de iniciar con buen pie la defensa del título conquistado la temporada anterior.
Con las buenas sensaciones cosechadas a lo largo de la pretemporada y un proyecto que ha experimentado un considerable lavado de cara respecto a la temporada anterior, el Barça inicia esta tarde la difícil misión de replicar los éxitos del año anterior. El listón está por las nubes en el campeonato doméstico, dónde conquistaron el título con 87 puntos de los 90 posibles con la sorprendente derrota frente a la Real Sociedad como única mancha en un brillante expediente.
El primer rival del Barça en la temporada 2026/27 será la UD Tenerife, una de las más gratas revelaciones de la temporada pasada. Las isleñas consiguieron asaltar la cuarta posición de la clasificación el curso anterior, mejorando los registros de Atléticode Madrid, Sevilla o Madrid CFF.
¿Dónde ver el Barcelona - Tenerife de la Liga F hoy gratis por TV y online?
En España, el partido entre FC Barcelona y UD Tenerife se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y en streaming en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión del encuentro correrá al cargo del canal autonómico TV3.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2.
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y UD Tenerife a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
- El Barça trabaja en un trueque Balde-Dimarco con el Inter de Milán
- Sheila, madre de Lamine Yamal, zanja el debate sobre sus orígenes: 'Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es
- Unos 8 millones más para el Barça en la 'operación salida'
- El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal
- El calendario del Barcelona en la Champions League 2026/27: partidos y fechas
- El Arsenal piensa en Rashford como alternativa a Julián Álvarez
- El PSG recata otro empate con dos goles en el descuento
- Las cláusulas del fichaje de Hamza, al descubierto