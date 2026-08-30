Dónde ver el Barcelona - Tenerife de la Liga F hoy por TV, en directo y online

El FC Barcelona se da cita con la UD Tenerife en el Estadi Johan Cruyff hoy domingo 30 de agosto a las 17:00 horas (CEST) en el marco de la jornada 1 de la Liga F. El conjunto azulgrana da el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27 con la ambición de iniciar con buen pie la defensa del título conquistado la temporada anterior.

Con las buenas sensaciones cosechadas a lo largo de la pretemporada y un proyecto que ha experimentado un considerable lavado de cara respecto a la temporada anterior, el Barça inicia esta tarde la difícil misión de replicar los éxitos del año anterior. El listón está por las nubes en el campeonato doméstico, dónde conquistaron el título con 87 puntos de los 90 posibles con la sorprendente derrota frente a la Real Sociedad como única mancha en un brillante expediente.

El primer rival del Barça en la temporada 2026/27 será la UD Tenerife, una de las más gratas revelaciones de la temporada pasada. Las isleñas consiguieron asaltar la cuarta posición de la clasificación el curso anterior, mejorando los registros de Atléticode Madrid, Sevilla o Madrid CFF.

El Barça se enfrenta a la UD Tenerife este domingo 30 de agosto / Gorka Urresola Elvira

¿Dónde ver el Barcelona - Tenerife de la Liga F hoy gratis por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y UD Tenerife se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y en streaming en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión del encuentro correrá al cargo del canal autonómico TV3.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y UD Tenerife a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.