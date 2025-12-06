Dónde ver el Barcelona - Tenerife de la Liga F hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y UD Tenerife se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy sábado 6 de diciembre a las 15:00 horas (CET) para disputar la jornada 13 de la Liga F. Las azulgranas afrontan el primer partido tras el parón de selecciones con el objetivo de seguir dando continuidad a su racha triunfal.

El Barça ha sabido reponerse rápidamente de su primer y único tropiezo en la competición doméstica, y los números registrados tras la derrota ante la Real Sociedad son abrumadores. Las de Pere Romeu se desquitaron goleando a Deportivo (8-0), Real Madrid (4-0) y Levante (0-4) para reforzar su condición de líderes de la Liga F con 33 puntos y un colchón de 6 unidades respecto a su más inmediato perseguidor.

El próximo rival de las azulgranas en el campeonato nacional será el Tenerife, que está protagonizando una primera mitad de temporada más que digna. Las isleñas, quintas clasificadas con 23 puntos, vienen de imponerse ante el Atlético de Madrid para avivar aún más el sueño de disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Las jugadoras del Tenerife celebran uno de sus goles contra el Atlético de Madrid / EFE

¿Dónde ver el Barcelona - Tenerife de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Tenerife se podrá ver por TV y online a través de las plataformas DAZN.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Tenerife a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.