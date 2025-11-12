Dónde ver el Barcelona - OH Leuven de la Champions Femenina hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y OH Leuven se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy miércoles 12 de noviembre a las 18:45 horas (CET) para disputar la tercera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las azulgranas reciben a un rival más incómodo de lo que aparenta con el objetivo de recuperar el liderato de la clasificación.

Reforzadas tras la contundente goleada contra el Deportivo (8-0), las de Pere Romeu se preparan para afrontar una semana de máxima exigencia. El partido contra el OH-Leuven dará paso al clásico de la Liga F contra el Real Madrid y la intimidante visita a Stamford Bridge para medir sus fuerzas ante el Chelsea en un duelo que también se ha convertido en un clásico del fútbol europeo.

El OH-Leuven figura como el más asequible de los tres próximos contendientes, pero las apariencias pueden inducir al error. Las de Arno Van Den Abbeel no conocen la derrota en la presente temporada, lo que les ha llevado a liderar la liga belga y a ocupar una meritoria séptima posición en la clasificación de la Champions League Femenina.

¿Dónde ver el Barcelona - OH Leuven de la Champions Femenina hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y OH Leuven, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y OH Leuven a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.