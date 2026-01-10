Dónde ver el Barcelona - Madrid de la Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Madrid CFF se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy sábado 10 de enero a las 19:00 horas (CET) para disputar la jornada 15 de la Liga F. Las azulgranas afrontan el primer partido tras el parón navideño con el objetivo de extender aún más su imponente racha triunfal.

El desempeño del Barça en la competición doméstica está siendo prácticamente impoluto, habiendo conseguido sumar 39 puntos de los 42 disputados hasta la fecha. Estos números sitúan a las de Pere Romeu como líderes destacadas de la competición, aventajando en 7 puntos al Real Madrid y en 8 a la Real Sociedad, único equipo hasta la fecha que ha sido capaz de derrotarlas en un duelo directo.

El próximo rival de las azulgranas en el campeonato nacional será el Madrid CFF, actual séptimo clasificado de la Liga F. Las de la capital han vivido una primera parte de la temporada algo irregular, pero el balance de los últimos enfrentamientos tanto en Liga como en Copa es más que positivo con la única excepción del pinchazo ante el Athletic Club.

El Madrid CFF, próximo rival del Barça en la Liga F / @MadridCFF

¿Dónde ver el Barcelona - Madrid de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Madrid CFF se podrá ver gratis por TV y online a través de DAZN App Gratis.

Otras opciones alternativas, todas ellas de pago, son las plataformas DAZN y Movistar+, concretamente en los canales DAZN 1, DAZN 1 Bar y M+ Ellas Vamos.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Madrid CFF a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.