Dónde ver el Barcelona - Levante Badalona de la final de la Copa Catalunya femenina gratis por TV, online y en directo

El Barça se cita con el Levante Badalona este sábado 16 de agosto a las 21:00 horas (CET) en busca del título en la gran final de la Copa Catalunya. Te contamos a qué hora juega el Barça Femenino su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de eliminar en semifinales al AEM Lleida en la temporada anterior (5-0), la final de esta noche servirá como primer ensayo del conjunto azulgrana antes del inicio de la temporada 2025-26. En el primer once de Pere Romeu destaca la presencia de Mapi León, Graham Hansen y Ewa Pajor.

El primer rival del FC Barcelona en la presente temporada será el Levante Badalona, que accedió a la final después de imponerse ante el Vic Riuprimer (0-3).

Una vez disputada la final, las azulgranas viajarán a México para enfrentarse al All-Stars de la liga nacional y al América antes de dar por finalizada la pretemporada. El esperado inicio liguero de las vigentes campeonas tendrá lugar el próximo sábado 30 de agosto ante el Alhama.

¿Dónde ver la final de la Copa Catalunya entre Barcelona y Levante Badalona?

El partido entre FC Barcelona y Levante Badalona, correspondiente a la final de la Copa Catalunya, se podrá ver gratis por TV y online a través de La Xarxa+.