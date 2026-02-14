Dónde ver el Barcelona - Eibar de la Liga F hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Eibar se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy sábado 14 de febrero a las 18:30 horas (CET) para disputar la jornada 20 de la Liga F. Las azulgranas afrontan el partido con la voluntad de ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación doméstica frente a un Real Madrid menos descansado al encontrarse jugando el play-off de la Champions.

El equipo dirigido por Pere Romeu sigue imparable, contando por victorias todas sus apariciones en los últimos meses desde su inesperada derrota liguera ante la Real Sociedad. El Barça afronta el próximo partido de liga con 54 puntos en su cuenta rival, 10 más que un Real Madrid que figura como su más inmediato perseguidor.

El próximo rival del Barça será el Eibar, equipo que se encuentra inmerso en la lucha por la salvación. La racha de de cuatro derrotas consecutivas de las 'armeras' les ha llevado a perder comba en la clasificación, aunque todavía cuentan con un cómodo colchón de cuatro puntos respecto a la zona roja.

¿Dónde ver el Barcelona - Eibar de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Eibar se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2 (M71 O114).

