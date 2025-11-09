Dónde ver el Barcelona - Deportivo de la Liga F hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Deportivo La Coruña se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy domingo 9 de noviembre para disputar la jornada 10 de la Liga F. Después de lo acontecido el fin de semana anterior, las de Pere Romeu afrontan el partido de este mediodía con ganas de reválida.

La sorprendente derrota ante la Real Sociedad en la jornada anterior, la primera de las azulgranas en lo que llevamos de temporada, otorgó un punto de emoción a la carrera por el liderato. Si bien es cierto que esta no tuvo ningún efecto a nivel clasificatorio, un nuevo tropiezo daría alas al Real Madrid a las puertas del Clásico, que se disputará el próximo fin de semana.

El próximo rival del Barça en la competición doméstica será un Depor que no atraviesa un buen momento. A pesar de la balsámica victoria en la Copa de la Reina, el conjunto gallego está cerca de cumplir un mes y medio sin celebrar una alegría en liga, lo que le ha llevado a hundirse hasta la 13ª posición de la clasificación con un margen de apenas 2 puntos sobre la zona de descenso.

¿Dónde ver el Barcelona - Deportivo de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Deportivo se podrá ver por TV y online a través de las plataformas DAZN y Movistar+, concretamente en los canales DAZN 2 (M71) M+ Ellas Vamos (M66).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Deportivo a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.