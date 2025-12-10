Dónde ver el Barcelona - Benfica de la Champions Femenina hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Benfica se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy miércoles 10 de diciembre a las 18:45 horas (CET) para disputar la quinta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las azulgranas afrontan el partido con la firme voluntad de sumar los tres puntos para dar un paso de gigante en busca de la clasificación directa a cuartos de final.

El empate ante el Chelsea en la última jornada no ha tenido efectos a nivel clasificatorio, pues el conjunto azulgrana pudo mantenerse como líder en solitario gracias al abultado average a favor. Con 10 puntos en su poder de los 12 disputados, una victoria esta noche garantizaría prácticamente la presencia del equipo en la siguiente ronda.

Radicalmente opuesta es la situación del Benfica, cuyo empate ante el Twente en la tercera jornada le ha otorgado el único punto conseguido hasta la fecha. Cualquier resultado que no sea un triunfo dejará a las lisboetas fuera del corte para acceder al playoff a falta de una jornada para el final de la fase liga, por lo que el cara a cara frente al Barça se presenta como una final adelantada.

El Benfica, rival del Barça en la jornada 5 de la fase liga de la Champions Femenina / @BenficaFem

¿Dónde ver el Barcelona - Benfica de la Champions Femenina hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Benfica, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Benfica a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.