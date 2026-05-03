CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA
Dónde ver el Barcelona - Bayern de la Champions League Femenina hoy gratis por TV, en directo y online
A qué hora empieza el partido del Barcelona contra el Bayern de Múnich y cómo ver las semifinales de la Champions League Femenina en abierto desde España
Sigue el partido entre Barça y Bayern, en directo
FC Barcelona y Bayern de Múnich se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 3 de mayo a las 16:30 horas (CEST) para disputar la vuelta de las semifinales de la Champions League Femenina. Las azulgranas llegan a su estadio con la firme intención de certificar su presencia en la final de la máxima competición continental por sexta edición consecutiva.
Después de dejar las espadas en todo lo alto en el primer asalto en el Allianz Arena, todo se decidirá en Barcelona. Los goles de Ewa Pajor y de Franziska Kett establecieron la igualdad de cara al decisivo partido de vuelta, que las azulgranas afrontan con la ventaja de contar con el factor campo a favor.
El ganador de la eliminatoria entre Barça y Bayern conseguirá el segundo billete en juego hacia la gran final de Oslo, dónde ya espera el OL Lyonnes. El equipo dirigido por Jonatan Giráldez viene de dejar por el camino al Arsenal, vigente campeón continental, después de remontar el desfavorable 2-1 de la ida de la mano de Renard, Diani y Brand.
¿Dónde ver el Barcelona - Bayern de la Champions Femenina por TV y en directo?
En España, el partido entre Barça y Bayern de Múnich de semifinales de la Champions League Femenina 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.
Las dos opciones para ver la vuelta de semifinales de la Champions League Femenina entre Barça y Bayern gratis por TV son el canal TV3 a nivel autonómico y Teledeporte a nivel estatal.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Bayern de Múnich a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
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