Dónde ver el Barcelona - Bayern de la Champions Femenina hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Bayern de Múnich se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy martes 7 de octubre a las 21:00 horas (CET) para disputar la primera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Te contamos a qué hora juega el Barcelona su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de un arranque liguero demoledor con 18 puntos de 18 posibles y un balance de 31 goles a favor y 1 en contra, el conjunto azulgrana pone el 'modo Champions' para estrenarse en la presente edición de la máxima competición europeo, que ha revolucionado su formato y da paso a una especie de liguilla en la que cada equipo se enfrentará a seis rivales distintos.

El primer adversario del Barça en Champions Femenina será, a su vez, uno de los más desafiantes. Las de Pere Romeu reciben al Bayern de Múnich, colíder de la Frauen-Bundesliga junto con el Wolfsburgo, en un partido que por primera vez no se emitirá en abierto en territorio catalán.

Una vez superado este primer obstáculo, el Barça se prepara para afrontar un desafiante calendario en Champions, en el que destacan las visitas a los campos de la Roma y del Chelsea. Con el cambio de formato, las azulgranas necesitan finalizar entre las cuatro primeras posiciones para acceder directamente a los cuartos de final.

¿Dónde ver el Barcelona - Bayern de la Champions Femenina hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Bayern de Múnich, correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Bayern de Múnich a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.