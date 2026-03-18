Dónde ver el Barcelona - Badalona de semifinales de Copa de la Reina hoy gratis por TV, en directo y online

FC Barcelona y Badalona Women se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. El conjunto azulgrana se juega esta noche el billete hacia el partido por el título, que se disputará el próximo 16 de mayo en Gran Canaria.

Después de firmar las tablas en el Estadi Municipal de Badalona, el Barça dispondrá de una última bala con el factor campo a favor. De cara al decisivo partido de vuelta, Pere Romeu celebra la recuperación de Cata Coll, aunque el gran 'debe' del equipo respecto al partido anterior será el de corregir la falta de acierto en los metros finales.

El equipo que consiga la victoria en el segundo asalto de la eliminatoria entre Barça y Badalona obtendrá el segundo billete hacia la final de la Copa de la Reina, donde ya espera el Atlético de Madrid. Las rojiblancas certificaron su presencia en el partido por el título después de eliminar al Tenerife con un marcador global de 2-0 (1-0 en la ida, 0-1 en la vuelta).

El Atlético de Madrid espera rival en las semifinales de la Copa de la Reina / @AtletiFemenino

¿Dónde ver el Badalona - Barcelona de la Copa de la Reina hoy gratis por TV y online?

En España, la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina entre FC Barcelona y Levante Badalona se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la emisión de la eliminatoria también correrá a cargo de TV3.

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