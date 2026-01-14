Dónde ver el Barcelona - Atlético de la Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Atlético de Madrid se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy miércoles 14 de enero a las 19:00 horas (CET) para disputar la jornada 17 de la Liga F. Las azulgranas afrontan el compromiso intersemanal con inercia positiva, y llegan con la firme voluntad de mantener este buen momento en un tramo decisivo de la temporada.

Después de la apabullante goleada ante el Madrid CFF para estrenar el año (12-1), el Barça afronta el segundo de una maratoniana jornada de partidos que incluyen competición doméstica, Copa y Supercopa. Los puntos en juego esta tarde no solo son importantes de cara a abrir brecha con un rival directo, también por la posibilidad de escaparse de un Real Madrid que ayer cayó ante el Athletic Club (0-1).

El próximo rival de las azulgranas en el campeonato nacional será el Atlético de Madrid, actual cuarto clasificado de la Liga F. Las rojiblancas llegan al Johan inmersas en su peor momento de la temporada, con cinco empates y dos derrotas en los últimos siete compromisos disputados y el acceso a cuartos de final de la Copa del Rey tras tumbar en los penaltis al Alhama como única alegría reciente.

El Atlético de Madrid, próximo rival del Barça en la Liga F / EFE

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid de la Liga F hoy gratis por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Atético de Madrid se podrá ver gratis por TV y online a través de DAZN App Gratis.

Otras opciones alternativas, todas ellas de pago, son las plataformas DAZN y Movistar+, concretamente en los canales DAZN 1, DAZN 1 Bar y M+ Ellas Vamos.

