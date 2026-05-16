Dónde ver el Barcelona - Atlético de la final de la Copa de la Reina 2025/26 hoy gratis por TV y en directo

FC Barcelona y Atlético de Madrid se dan cita en el Estadio de Gran Canaria hoy sábado 16 de mayo a partir de las 21:00 horas (CEST) para medir sus fuerzas en la final de la Copa de la Reina 2025/26. Las azulgranas, ganadoras en cinco de las últimas seis ediciones, buscarán revalidar el título ante el único equipo que ha logrado interrumpir su racha triunfal en los últimos años.

Después de haber conquistado la Supercopa de España y la Liga F, el Barça vuelve a salir a escena en busca de un nuevo título. La final de la Copa de la Reina servirá como antesala y último examen de nivel antes de que las de Pere Romeu afronten el gran desafío de la temporada, la final de la Champions League Femenina frente al OL Lyonnes.

Diferente es la situación del Atlético de Madrid, que afronta la final copera como única opción de celebrar un título en la presente temporada. El irregular desempeño en liga y la temprana eliminación de la Champions dejaron a las rojiblancas prácticamente sin alicientes en una fase de competición muy temprana, por lo que el partido de esta noche emerge como una gran oportunidad para maquillar el curso.

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran su clasificación para la final de la Copa de la Reina / EFE

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En España, la final de la Copa de la Reina entre Barça y Atlético de Madrid se podrá ver gratis por TV a través de TV3 a nivel autonómico y en La 2 y Teledeporte a nivel estatal.

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