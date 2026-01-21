Supercopa de España
Dónde ver el Barcelona - Athletic de la Supercopa de España hoy gratis por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Barcelona contra el Athletic y en qué canal de TV ver la semifinal de la Supercopa Femenina en abierto desde España
FC Barcelona y Athletic Club se dan cita en el Estadio SkyFi Castalia de Castellón hoy miércoles 21 de enero a las 19:00 horas (CET) para disputar la segunda semifinal de la Supercopa de España. Las azulgranas, vigentes campeonas de la copetición, afrontan el primero de los dos obstáculos para defender con éxito su trono.
El Barça afronta la conquista del primer título del año en un momento óptimo. Las de Pere Romeu cuentan por victorias sus comparecencias en los últimos nueve partidos en la suma de todas las competiciones, una racha que, sumada al contundente 1-8 con el que saldaron su último cara a cara contra las bilbaínas, las sitúa como claras favoritas en la eliminatoria.
A pesar del desalentador último precedente, el Athletic Club también afronta el partido en un buen momento. Si bien es cierto que vienen de caer en su último partido contra el Tenerife, las 'leonas' vienen de celebrar el acceso a cuartos de final de Copa y una sorprendente victoria contra el Real Madrid en las últimas semanas.
El ganador de la eliminatoria entre Barça y Athletic Club conseguirá el segundo billete en juego hacia la gran final, dónde ya espera el Real Madrid. Las blancas vienen de protagonizar una exhibición ante el Atlético de Madrid, sellando su pase en cuestión de 20 minutos gracias a los goles de Athenea, Weir y Linda Caicedo.
¿Dónde ver el Barcelona - Athletic de la Supercopa hoy gratis por TV y online?
En España, la semifinal de la Supercopa de España entre Barça y Athletic Club se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión también correrá al cargo de TV3.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Supercopa de España a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas.
