Dónde ver el Barcelona - Athletic de la Liga F hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Athletic Club se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy sábado 21 de marzo a las 19:00 horas (CET) para disputar la jornada 23 de la Liga F. Las azulgranas se preparan una jornada más para defender su amplio liderato en lo alto de la clasificación general ante un Real Madrid que lleva tiempo sin ceder terreno.

Después de conseguir sellar su pase hacia la final de la Copa de la Reina con una contundente victoria ante el Badalona Women (4-1), el Barça vuelve a poner el foco en el campeonato doméstico. Las de Pere Romeu se encuentran en una posición de privilegio gracias a los 63 puntos conseguidos hasta la fecha, que les permiten encabezar la clasificación marcando una distancia de 10 unidades respecto a su más inmediato perseguidor.

El próximo rival del Barça será un Athletic Club que parece comenzar a levantar cabeza. La demoledora eliminación ante el Atlético en Copa de la Reina y las dos derrotas posteriores en Liga F sumieron a las leonas en una racha muy negativa, pero las dos últimas victorias parecen indicar un cambio de tendencia.

El Athletic Club, próximo rival del Barça en la Liga F / EFE

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