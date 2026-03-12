Dónde ver el Badalona - Barcelona de semifinales de Copa de la Reina hoy gratis por TV, en directo y online

FC Barcelona y Levante Badalona se dan cita en el Estadi Municipal de Badalona hoy jueves 12 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de las semifinales de la Copa de la Reina. El conjunto azulgrana se prepara para afrontar el primero de los dos asaltos en busca del billete hacia el partido por el título, que se disputará el próximo 16 de mayo en Gran Canaria.

Después de unas semanas de inactividad por el parón de selecciones, el Barça se prepara para volver a la acción en uno de los partidos más importantes de la temporada. Las de Pere Romeu tendrán que lidiar con un siempre combativo Levante Badalona y la dificultad añadida de jugar sobre césped artificial, circunstancia inédita en la presente temporada debido a la normativa de la Liga F que no afecta a la Copa

Pase lo que pase esta noche en Badalona, todo se decidirá en feudo blaugrana el próximo miércoles 18 de marzo. En caso de acceder a la final, el Barça mediría sus fuerzas ante el ganador de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Tenerife, en la que las rojblancas parten con ventaja gracias al solitario tanto de Queiroz en la ida.

El Atlético se impuso ante el Tenerife en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina / @AtletiFemenino

¿Dónde ver el Badalona - Barcelona de la Copa de la Reina hoy gratis por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Levante Badalona se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la emisión de la eliminatoria también correrá a cargo de TV3

