Dónde ver el Alhama - Barcelona de la Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Alhama CF se dan cita en el Estadio Francisco Artés Carrasco hoy domingo 18 de enero a las 12:00 horas (CET) para disputar la jornada 16 de la Liga F. Las azulgranas se preparan para afrontar el tercer partido en los últimos siete días con el objetivo de seguir alargando su momento dulce antes de la disputa de la Supercopa de España.

Tras la contundente victoria ante el Atlético de Madrid (5-0), el equipo dirigido por Pere Romeu se desplaza hasta Lorca para dar carpetazo a una semana maratoniana en la competición doméstica. El importante colchón de puntos sobre sus y la proximidad del primer título del año invitan a pensar en un contexto propicio para dar entrada a las menos habituales.

Mucho más urgente es la situación del Alhama, que recibe al líder con la amenaza del descenso cada vez más cerca. Las mala situación tanto de Levante como de Logroño ha permitido que las lorquinas no ocupen la zona roja, pero el margen de error se reduce a apenas tres puntos.

El Alhama, próximo rival del Barça en la Liga F / Liga F

¿Dónde ver el Alhama - Barcelona de la Liga F hoy gratis por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Alhama se podrá ver gratis por TV a través de GOL y online en GOL Play. En Catalunya, la retransmisión del encuentro correrá al cargo del canal autonómico TV3.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal, DAZN 1 Bar (Movistar-148).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Alhama a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.