El discurso emotivo de Aitana a sus compañeras: "Es como mi primer día de escuela"

El regreso de Aitana Bonmatí ya está más cercano. La mejor futbolista del planeta será en breve un refuerzo de lujo para el equipo de Pere Romeu. El Barça vuelve a competir contra el Espanyol este miércoles día 22 pero la mirada de la plantilla y la afición está en la Champions.

Las semifinales contra el Bayern es el próximo gran objetivo de las barcelonistas. La ida se disputará el próximo sábado 25 de abril y Aitana ya optará a entrar en los planes del técnico blaugrana.

La jugadora de Ribes ya se ejerce con el grupo desde hace más de diez días y en breve su rotura del peroné puede quedar archivada. Otro elemento para el optimismo ha sido su discurso de hoy ante sus compañeras. En el vídeo que ha colgado el Barça en sus redes sociales se advierte una futbolista serena pero muy alegre de poder volver a contribuir con su calidad al rendimiento colectivo.

Este es el mensaje de Aitana Bonmatí a sus compañeras: "Estoy un poco nerviosa, es como mi primer día de escuela después de vacaciones. Muchas de vosotras habéis pasado por lesiones así y sabeis lo que es. No es fácil pero he sabido encontrar a esto la parte positiva y me ha ido muy bien este tiempo. Ahora quiero aportar lo que pueda desde mi parte con mi granito de arena a esta gran temporada que estáis haciendo. A por los objetivos que nos quedan. Queda un mes y medio, a tope y creo que lo conseguiremos. Gracias. Seguimos".

La reacción de las compañeras ha sido ovacionar con mucho sentimiento las palabras de una jugadora que puede ser clave para que el Barça vuelva a reinar en Europa.

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Con la liga encarrilada, el objetivo soñado de Aitana y el resto de futbolistas pasa por volver a conquistar la Champions.