En directo: sigue las celebraciones del Barça Femenino por la conquista de la Champions, la Liga F, la Copa y la Supercopa de España

¡Hola a todos! Día de celebraciones tras el éxito del Barça en la final de la Women's Champions League en Oslo ante el OL Lyoness. Pere Romeu y sus jugadoras van a encontrarse con la 'Gent Blaugrana' esta tarde para compartir el histórico póquer de títulos de la temporada 2025/26 conquistando la Supercopa de España, la Liga F, la Copa de la Reina y finalmente, la Champions. Seguiremos la fiesta al minuto en SPORT.