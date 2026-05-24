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FC BARCELONA (FC)
En directo: sigue las celebraciones del Barça Femenino por la conquista de la Champions, la Liga F, la Copa y la Supercopa de España
Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y el resto de las jugadoras de Pere Romeu celebran el póquer histórico del FC Barcelona en la temporada 2025/26. Síguelo al minuto
La de esta tarde será la continuación de la fiesta que ya arrancó el sábado desde el mismo césped del Ullevaal Stadion de Oslo, como nos explicó nuestra compañera Maria Tikas en su contracrónica sobre la resaca azulgrana:
¡Hola a todos! Día de celebraciones tras el éxito del Barça en la final de la Women's Champions League en Oslo ante el OL Lyoness. Pere Romeu y sus jugadoras van a encontrarse con la 'Gent Blaugrana' esta tarde para compartir el histórico póquer de títulos de la temporada 2025/26 conquistando la Supercopa de España, la Liga F, la Copa de la Reina y finalmente, la Champions. Seguiremos la fiesta al minuto en SPORT.
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