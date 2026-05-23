Cuánto dinero gana el Barça tras proclamarse campeón de la Champions femenina

Nuevo capítulo para la historia del FC Barcelona Femenino. El conjunto azulgrana se ha proclamado campeón de la Champions League Femenina tras imponerse en la final de Oslo al Olympique Lyonnes en un partido de ensueño. El triunfo frente al conjunto francés permite a las azulgranas volver a conquistar el título continental por cuarta vez en su historia, algo que reafirma su dominio en el fútbol europeo un año más.

Y es que este equipo no se cansa de hacer historia temporada tras temporada. Este curso, el equipo de Pere Romeu ha completado un nuevo triplete para el recuerdo, que además ha llegado tras avasallar a un equipo considerado durante años el gran referente del continente. Es un auténtico golpe de autoridad para el proyecto azulgrana, que sigue adelante sin frenos.

Más allá del prestigio deportivo que comporta levantar la máxima competición continental, la conquista de la UEFA Women’s Champions League también representa un importante impulso económico para las arcas del club.

¿Cuánto dinero gana el Barça Femenino por ganar la Champions?

Aunque la UEFA no detalla públicamente cada cantidad exacta correspondiente al reparto final, el sistema de premios de la competición permite aproximar con bastante precisión el ingreso total que percibirá el FC Barcelona Femenino tras conquistar el título europeo.

La UEFA reparte los ingresos de la Women’s Champions League en función de diferentes conceptos: participación, resultados obtenidos durante la competición y bonificaciones por avanzar rondas hasta alcanzar la final. En esta edición, la cifra por participar se elevó a cerca de 500.000 euros, que supone un gran incentivo de entrada para todos los equipos.

Alexia Putellas celebró con euforia su doblete ante el Bayern en el Spotify Camp Nou / AFP7

La victoria, según se estima, se paga a 60.000 euros; los empates a 20.000. Como primero de la fase de liga, el Barça recibe además unos 180.000 euros extra que se suman a los 200.000 por acceder a cuartos de final y 250.000 por entrar en semifinales. Conseguir el billete a la final se paga a 300.000 y este año, por ser campeón, el equipo vencedor percibirá 500.000 euros.

Sumando los premios por participación, victorias, clasificación para las eliminatorias y el bonus correspondiente por conquistar la final, el Barça ingresará una cifra algo superior a los 2 millones de euros. A ello hay que añadir el impacto comercial y publicitario derivado del título, así como el incremento de ingresos por patrocinadores y derechos audiovisuales.