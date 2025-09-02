“El dinero no lo es todo: el Barça tiene argumentos para ganarlo todo”

Marc Vivés (Barcelona, 4 de febrero de 1975) atiende a SPORT en plena recta final del mercado y con la Liga ya en marcha.

El director deportivo del FC Barcelona habla sin rodeos sobre los movimientos del verano, la situación económica que afecta al femenino, las renovaciones pendientes de jugadoras como Claudia Pina, Cata Coll o Alexia Putellas, y el proyecto de futuro.

Han pasado muchas cosas este verano. Xavier O’Callaghan explicó recientemente cómo afecta el fair-play a las secciones. Como director deportivo, ¿qué situación te has encontrado? ¿Es realmente un contexto en el que no puedes retener a todas las jugadoras ni fichar lo que te gustaría?

Es evidente que el fair-play no nos ha ayudado. Es una normativa contra la que no podemos hacer nada, solo aceptarla. Sería engañoso decir que me he sentido libre para hacer todo lo que hubiera querido, pero también puedo afirmar que estoy cómodo y satisfecho con cómo estamos terminando de confeccionar la plantilla.

Para que se entienda: el London City pagó la cláusula de Lucía Corrales, unos 500.000 euros. El mismo club abonó 300.000 por Jana y el Chelsea, en enero, medio millón por Keira Walsh. En total, 1,3 millones. Pero ese dinero no lo puedes reinvertir en fichajes o renovaciones. ¿A dónde va?

Es difícil de entender, pero es así. El fair-play nos obliga a que las entradas no computen como masa salarial. Lo único que libera masa son las nóminas. Estos ingresos ayudan al presupuesto, pero no nos permiten reinvertir ahora mismo en fichajes. Esperamos que a medio plazo la situación mejore y nos dé más margen de actuación.

Tengo que preguntarte por Klara Bühl. Teníais su fichaje encarrilado, pero nunca llegó el visto bueno del club y al final renovó con el Bayern. ¿Qué pasó?

Nuestro trabajo es estar siempre atentos, en contacto y negociando con jugadoras de nivel. Bühl lo es, lo ha demostrado en el Europeo, y siempre miramos a futbolistas capaces de competir aquí. Pero no siempre se llega a un acuerdo. Esa es la dinámica del fútbol profesional.

Y, la última, Lucía Corrales.

Ha sido, para mí, uno de los casos más complicados, quizá el más complicado, por lo inesperado. Creo que era un tema que se podría haber solucionado y me hubiera gustado que así fuera. A Lucía le planteamos un contrato para mantenerla aquí, con proyección, y sí, por temas de fair-play le pedimos reestructurar el contrato: no modificar la cifra total, pero sí repartirla de forma distinta. A partir de ahí hubo un desencuentro. Tras ese desencuentro, aunque hemos hecho todo lo posible para convencerla de que formara parte del proyecto, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Y más cuando llega un club con una cláusula que hace unos años habría sido impensable y que ahora se ha hecho posible. Dicho esto, quien quiera estar aquí será bienvenida. Trabajaremos con la gente que tenemos y toca mirar hacia adelante.

Con la salida de Emilka por confirmar, ¿la plantilla estaría cerrada?

El mercado se cierra el 19 de septiembre, pero en principio sí, daríamos la plantilla por cerrada. No debería haber más movimientos inesperados.

¿Te sabe mal que jugadoras como Rolfö, que ha sido muy importante, Jana o Bruna, tras toda una vida en el Barça, no hayan tenido una despedida con la afición, como sí sucedió con Engen en la final de Copa?

Sí, porque se lo merecen. Han sido y son muy importantes para el club. Pero el fútbol profesional funciona así y no siempre es posible. Máximo respeto para ellas. Estamos en el Barça y aquí es difícil retener a todas.

Dices que la salida de Lucía no estaba en vuestros planes. De haberlo sabido, ¿hubieses gestionado de otra forma casos como los de Jana o Martina?

Ha sido inesperada. Yo estaba satisfecho con la plantilla. Pero mirar atrás no sirve de nada: ahora toca pensar en soluciones y avanzar.

El lateral izquierdo queda como única posición sin doblar. ¿Qué opciones tenéis? ¿Puede entrar en dinámica alguien del filial como Carla Julià o Martina González?

Claro que sí. Carla es un fichaje de este año y nos ha sorprendido gratamente; cuando ha estado con el primer equipo y ahora en el filial lo está haciendo muy bien. ¿Por qué no? Esa es la política del club: conseguir que cuantas más jugadoras puedan llegar al primer equipo, mejor.

Más allá de lo deportivo, está el tema de las fichas. Sin Lucía y con Sydney ya inscrita son 18. ¿Se añadirá alguna más para evitar riesgos de alineación indebida?

Es posible. No está decidido, pero puede que añadamos a otra jugadora con ficha del primer equipo por este motivo. Tenemos estos días para decidir.

Marc Vivés, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

La buena noticia es la irrupción de jugadoras como Serrajordi o Aïcha, además de Sydney, que ya brilló el año pasado. ¿Trabajáis para cuidar y retener este talento?

Totalmente. Por eso estaba tranquilo. Todo a su debido tiempo, porque son muy jóvenes y tienen una gran competencia por delante, pero deseamos que estén muchos años en el Barça.

No es oficial, pero las renovaciones de Cata y Pina están al caer, hasta 2028. ¿Puedes confirmarlo?

Están muy, muy, muy avanzadas. Mucho. Estoy muy contento porque demuestra que seguimos apostando fuerte. Para mí hablamos de la mejor portera del mundo y de Claudia, que ya es presente. Son jugadoras que están marcando y marcarán una época en el club.

¿Son estas renovaciones un golpe sobre la mesa frente a las dudas alrededor del proyecto?

Sí, pueden interpretarse así. Pero yo quiero centrarme en lo deportivo. Este equipo seguirá compitiendo al máximo nivel, pese a los movimientos, al ruido y al fair-play. Tenemos capacidad para ganarlo todo.

El caso de Alexia es distinto: tiene un año opcional. La última renovación fue un proceso muy mediático. ¿Se hará mejor esta vez? ¿Podemos decir que seguirá en el Barça?

Sí. Alexia tiene un año opcional condicionado a unos objetivos que creo que cumplirá sin problemas, y ese ‘+1’ se aplicará.

Mapi, Salma, Graham, Ona y Torrejón también acaban contrato en junio. ¿Confías en renovarlas y mantener la columna vertebral?

Son todas ellas jugadoras excepcionales. Y el Barça hará lo posible dentro de su capacidad económica para poder retener todo el talento posible, si las jugadoras quieren, tienen ilusión, tienen ganas y si no se prioriza únicamente el dinero, porque puede ser, cualquiera de estas jugadoras puede ganar más dinero en alguno de los equipos que ahora mismo tienen una solvencia económica muy grande. No podemos estirar más el brazo que la manga. Pero en el fútbol no todos es dinero. Yo creo que aquí podemos ofrecer otras cosas que en otras partes no se puede ofrecer.

O’Callaghan hablaba de un mercado inflado. ¿Es un síntoma que el London City haya pagado por Corrales lo mismo que el Barça desembolsó por Ewa Pajor?

Más, de hecho. Y sí, es un síntoma. Nosotros no vamos a cambiar nuestra política ni entrar en ese escenario. Seguiremos ofreciendo lo que somos y lo que podemos.

¿Te preocupa la ‘obsesión’ de Michele Kang con el Barça?

No lo veo como obsesión, sino como una realidad: tiene una capacidad económica que nosotros no tenemos. Pero repito, no todo es dinero. Hemos visto muchos proyectos millonarios que no han funcionado. Seguimos teniendo argumentos para convencer a quienes quieran estar aquí.

También termina contrato Pere Romeu. Ha habido ruido sobre él, pero siempre, jugadoras, dirección deportiva y directiva, habéis valorado su trabajo. ¿Sigues igual de convencido?

Sí. ¿Por qué no deberíamos estar contentos? El año pasado empezamos con dificultades que son normales cuando hay un cambio de entrenador, acabamos un final de temporada extraordinario con un juego extraordinario, unas semifinales, unos cuartos de Champions con unas goleadas nunca vistas, y con una final de Champions en la que todos y todas tenemos que asumir nuestra parte de culpa. Pero creo que no nos la ganaron, que la perdimos nosotras. Son cosas que pasan en el fútbol. Vivimos esa mala experiencia, pero reitero, si hubiésemos jugado al nivel habitual, hubiésemos ganado la final de la Champions y estaríamos hablando ahora de que el Barça habría ganado todos los títulos. ¿Para qué vamos a cuestionar al entrenador?

Un apunte: el Barça sigue siendo el club con más nominaciones al Balón de Oro.

Exacto, y me alegra que lo digas. Parece que fuera hay una dinámica negativa, pero internamente estamos tranquilos. Tantas nominaciones y títulos demuestran que seguimos siendo un equipo de altísimo nivel.

Para terminar, ¿qué mensaje envías a jugadoras y afición ante la inquietud?

Un mensaje realista: tenemos limitaciones económicas y hemos tenido muchas salidas y una sola entrada, pero quiero poner en valor ese fichaje, el de Laia Aleixandri. Es joven, versátil, con carácter, formada aquí y con mucho talento. Si analizamos la plantilla y el talento que viene de abajo, el mensaje es claro: seguiremos compitiendo por todos los títulos. Más no siempre es mejor