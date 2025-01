Los detalles y motivos del traspaso de Keira Walsh al Chelsea

La marcha de Keira Walsh del FC Barcelona era cuestión de tiempo, algo como 'una muerte anunciada'. Y se hará realidad, sobre la bocina en el último día de mercado, con un traspaso al Chelsea a cambio de 550.000 euros, una cifra que desveló SPORT.

Desde hace dos veranos, la centrocampista inglesa, indiscutble para Jonatan Giráldez desde que Alexia Putellas se rompió el cruzado y clave para ganar las dos últimas Champions, ha estado pidiendo salir porque por motivos personales quería volver a su país, para estar con los suyos.

Se quedó durante la temporada pasada y en el pasado mercado de verano su continuidad para este curso fue duda hasta el último momento, pues el Barça rechazó, también en los últimos días de mercado, una oferta récord por ella del Arsenal que hubiese supuesto un el primer traspaso de la historia del fútbol femenino en superar la barrera del millón (1,1 más bonus), como informó este medio, aun sabiendo que seguramente se iría libre en verano.

Pere Romeu contaba con ella en su primera temporada en el banquillo y Marc Vivés, director deportivo, dijo en una entrevista en SPORT hace dos meses que Keira "es actualmente una de las mejores jugadoras del mundo en su posición y nosotros siempre querremos a las mejores en el Barça, tendremos que esperar un poco más para ver cómo evoluciona ella, cómo se va sintiendo, y aquí siempre tendrá las puertas abiertas".

Pero Walsh ha ido perdiendo protagonismo esta temporada, porque mentalmente no estaba bien y eso repercutía en su rendimiento, y finalmente el Barça ha acabado aceptando la última oferta del Chelsea, después de rechazar una primera, hace unos días, que no llegaba al medio millón, y a pesar de que su traspaso no generaba consenso entre todas las partes.

La centrocampista inglesa obtuvo a primera hora el permiso del club para ausentarse en el entrenamiento del jueves y poder viajar a Londres para resolver su futuro, pasar las pertinentes pruebas médicas y firmar su nuevo contrato en el último día de mercado en Inglaterra, aunque el anuncio oficial del traspaso podría ser o en las últimas horas del jueves o ya el viernes