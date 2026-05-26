Despedida a Alexia Putellas: cuándo es y dónde ver su adiós al Barcelona, en directo

Alexia Putellas ha decidido poner punto y final a una historia sin igual en el FC Barcelona. Después de toda una vida en el club azulgrana, la 'reina' del fútbol femenino se marchará del club a final de temporada con cuatro Champions League en su haber y una multitud de recuerdos imborrables para los aficionados culés.

El anuncio de su decisión era cuestión de tiempo, y finalmente ha llegado esta misma tarde. Alexia no continuará formando parte del FC Barcelona a final de temporada y su legado pasará a la eternidad para la historia del club. 2 Balones de Oro, 10 Ligas, 12 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España, 4 Champions, un Mundial y 2 Nations Leagues femeninas; todo ese palmarés la encumbran como una de las mejores futbolistas de la historia, algo que nadie pone en duda.

Alexia Putellas, catorce temporadas vistiendo la camiseta del FC Barcelona / GORKA URRESOLA / SPO

Después de conquistar su cuarto entorchado europeo en Oslo, la capitana azulgrana ha decidido que era buen momento para decir adiós. Lo ha ganado todo, y ahora busca nuevos retos para seguir manteniendo vivo ese espíritu competitivo que siempre la ha caracterizado. La decisión de su próximo equipo será cuestión de semanas, pero algo queda claro tras su anuncio: Alexia Putellas no será jugadora del FC Barcelona a partir del final de temporada.

¿Cuándo es la despedida a Alexia Putellas y a qué hora es su último partido?

Alexia Putellas tendrá la oportunidad de despedirse de su afición este miércoles 27 de mayo a las 19:00 horas (CEST). Será en el Estadi Johann Cruyff, con motivo del penúltimo partido de la temporada en la Liga F contra la Real Sociedad.

¿Dónde ver el Barcelona - Real Sociedad de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Real Sociedad se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2 (M72). Además, el encuentro se podrá ver gratis y en directo a través de TV3, la televisión autonómica de Catalunya.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Sociedad a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.