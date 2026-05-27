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Alexia Putellas se despide del Barça: última hora del homenaje y la rueda de prensa, en directo
La reina del fútbol blaugrana se despide del Barça y el Spotify Camp Nou le rendirá un emotivo homenaje con un acto institucional
Alexia: "Se que esto es lo mejor que me ha pasado a la vida. Sigo bien, seguiré con mi carrera pero lo mejor ya ha pasado, y ha sido esto. Allá donde vaya, que aún no lo se, se que no habrá estas compañeras, este staff, estas personas, este estadio... Todo esto es insustituible y siempre formará parte de la mejor etapa de mi carrera".
Laporta: "Hola Alexia. Mi agrecedimiento por todo lo que has hecho por el FC Barcelona dentro y fuera del campo. Gracias a tu talento, personalidad y el galmour que desprendes, has cosneguido por méritos propios ser la líder del barça femenino, una icona del fútbol femenino y ser una referencia en el mundo del deporte. Estamos muy orgullosos porque esto lo has hecho defendiendo el escudo y los colores del Barça".
"Estoy seguro que tu padre estaría muy orgulloso de ver todo lo que has conseguido. Tu figura trasciende lo deportivo, y nos ata a los valores asociados al Barça como institución. El compromiso que el Barça tiene cn Catalunya, nuestra lengua y todo aquello que nos define como 'Més que un club'. Tu figura nos ata a todos estos valores e hitos sociales. Eres más que una jugadora y sabes que tienes las puertas abiertas del club que siempre será tu casa".
Se proyecta un vídeo con mensajes de gente importante a lo largo de la carrera de Alexia. Familiares, exompañeras, figuras importantes de la historia del club...
Aparecen algunos jugadores del primer equipo como Raphinha, Pedri y otras leyendas como Puyol, Iniesta , Stoichkov...
Habla Xavier Llorens
Xavier Llorens, exentrenador del femenino y clave en los inicios de Alexia: "Tengo una deuda pendiente con la familia y ella porque en 2006 les dije que dejábamos de tener equipos de su edad. A lo largo del proceso del Femení pensaba ¿cuando volverá?. En 2012 decidimos que llegó el momento de volver a casa, vimos el talento, la personalidad, lo competitiva que es. Siempre quiere más, incluso ahora que ya tiene una edad, no tiene tope".
Alexia, entre lágrimas, sobre Xavier: "Le quiero dar las gracias porque nada de todo esto hubiera pasado si él no hubiera aparecido. Recuerdo en un bar de Mollet en 2012 que me dijo 'Serás una emblema del club'. Y tenía razón, ha sucedido, así que gracias por aparecer y ser un visionario. He aprendido mucho de él. Además de entreandor era un formador de los valores del Barça, entendí lo que es ser jugadora del Barçapor él".
"No me lo hubiera creído nunca todo lo vivido. Imagina la rueda de exigencia y ambición que lleva todo esto... no sabía cuantos títulos habíamos ganado, porque es siempre a por el siguiente, los que ya han pasado los dejas en una mochila y te olvidas, no eres consciente de ello. Realmente que pena que no se haya podido disfrutarlo pero a la vez has cumplido el objetivo que querías".
"He hecho una promesa y es que hoy me abriría de corazón, algo que normalmente no se puede hacer por el calendario deportivo, compromisos... Seguía sintiendo que podía seguir aportando todo esto, pero cuando lo pones en la balanza no puedes normalizar todo esto. Puedes decir 'el año que viene podemos hacerlo de nuevo', pero no normalicemos que cuesta muchísimo hacerlo, y esto es lo que me hizo sentir que era el momento perfecto".
"Conozco a las jugadoras, sé cómo trabajan y se que el equipo seguirá adelante, este era también un objetivo".
"Es complicado porque nunca es el momento ideal, pero después de como ha ido la temporada... No es un solo factor, es la decisión más importante de mi vida, pero como decía en el video, la exigencia que tengo conmigo misma, mezclado con la parte emocional que es el Barça para mí y mi familia. Todo lo que fuera continuar podría desdibujar este camino que hemos creado. El hecho de levantar la cuarta Champions en Oslo ha estado el momento perfecto y así lo he sentido".
Habla la protagonista
Alexia: "Ayer fue un día muy emotivo, de hecho toda la temporada lo ha sido por todo lo que ha ido sucediendo, por el planteamiento de que quizás sería la última. Ayer sentí un vacío gigante, me dolía en el corazón y hoy estoy llena de amor, estoy muy feliz".
Reproducen el vídeo de despedida que Alexia publicó ayer. La jugadora, sentada junto a Rafa Yuste, lo sigue visiblemente emocionada y ya se seca alguna lágrima.
Aparece Alexia
Aparece Alexia y saluda a algunos de los presentes. La capitana conversa con el presidente Rafa Yuste, y el presidente electo, Joan Laporta. También ha abrazado a su madre y hermana. El acto, a punto de empezar.
Ambiente de gala en las gradas del Spotify camp Nou a la espera que aparezca Alexia en escena
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