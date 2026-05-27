Alexia Putellas se despide del Barça: última hora del homenaje y la rueda de prensa, en directo

Laporta: "Hola Alexia. Mi agrecedimiento por todo lo que has hecho por el FC Barcelona dentro y fuera del campo. Gracias a tu talento, personalidad y el galmour que desprendes, has cosneguido por méritos propios ser la líder del barça femenino, una icona del fútbol femenino y ser una referencia en el mundo del deporte. Estamos muy orgullosos porque esto lo has hecho defendiendo el escudo y los colores del Barça".

"Estoy seguro que tu padre estaría muy orgulloso de ver todo lo que has conseguido. Tu figura trasciende lo deportivo, y nos ata a los valores asociados al Barça como institución. El compromiso que el Barça tiene cn Catalunya, nuestra lengua y todo aquello que nos define como 'Més que un club'. Tu figura nos ata a todos estos valores e hitos sociales. Eres más que una jugadora y sabes que tienes las puertas abiertas del club que siempre será tu casa".