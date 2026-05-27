Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia PutellasAnthony GordonPalmarés AlexiaComunicado AlexiaPartidos Roland GarrosHija GuardiolaCarvajalEtapa 17 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaThunder vs SpursBarcelona - Real Sociedad femeninoRayo final ConferenceCentrales BarçaToni NadalFinal Champions PSG ArsenalGrupo España Europeo Sub-17Próximo partido Jódar Roland GarrosMercado de fichajesPlayoffs ascenso Primera RFEFMaldiniRefugio AlexiaRafa NadalDGTPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

En Directo

FC BARCELONA

Alexia Putellas se despide del Barça: última hora del homenaje y la rueda de prensa, en directo

La reina del fútbol blaugrana se despide del Barça y el Spotify Camp Nou le rendirá un emotivo homenaje con un acto institucional

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL