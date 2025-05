Descontento en el Barça con LaLiga por la final de la Champions

El próximo sábado 24 de mayo a las 18:00 horas, el FC Barcelona y el Arsenal se enfrentarán en la final de la UEFA Women’s Champions League en el Estádio José Alvalade de Lisboa. Este estadio, con capacidad para más de 50.000 espectadores, albergará por segunda vez una final de esta competición, tras la edición de 2014.

El Barça femenino llega a su sexta final europea, la quinta consecutiva, con el objetivo de conquistar su cuarto título tras los obtenidos en 2021, 2023 y 2024. En semifinales, las azulgranas superaron al Chelsea con un global de 8-2, tras conseguir un 4-1 en ambos partidos.

Por su parte, el Arsenal regresa a una final europea 18 años después de su único título en 2007. La llegada de Renée Slegers al banquillo y la incorporación de Mariona Caldentey, exjugadora del Barça y actual MVP de la liga inglesa, han sido claves en su resurgir.

Polémica por la coincidencia de horarios con LaLiga

A las 18:30 horas del mismo sábado, el Espanyol se juega la permanencia ante la UD Las Palmas, mientras que el Leganés recibe al Valladolid con la esperanza de evitar el descenso. Según se explicó en el programa 'Que t'hi Jugues' de la Cadena SER, desde la entidad blaugrana se ha expresado malestar por esta coincidencia, considerando que resta protagonismo a la final femenina y evidencia una falta de equidad respecto a la protección horaria que sí se otorga a la final masculina.

LaLiga argumentó que no es lo mismo una final de Champions League masculina que una femenina, que no había otra opción para fijar los partidos y que no es la primera vez que sucede. El Barça ha disputado 5 de las últimas 6 finales de la Women's Champions League y en todas ellas ha habido coincidencias de horarios con partidos de Primera o Segunda División.

En el caso de la final de la Champions League masculina, existe un acuerdo de la UEFA con las federaciones nacionales para evitar que se fijen partidos en esa misma franja. Se hace con la intención de que todos los focos del contintente estén puestos en el partido más importante de clubes de la temporada. En la competición femenina, ese acuerdo no existe, por ese motivo LaLiga está en su derecho de fijar los horarios con total libertad.

A nivel deportivo, el Barça cerró la Liga F con una contundente victoria 6-0 sobre el Athletic Club, consolidando su dominio total en España con 28 victorias en 30 jornadas. El equipo llega al choque en plena forma, aunque con menos días de descanso que su rival, ya que la liga inglesa finalizó antes. Por su parte, el Arsenal afronta esta final con ilusión y sin la presión del favoritismo, lo que podría jugar a su favor.