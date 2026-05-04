FAMOSOS
El desayuno de Alexia Putellas (32 años): "Como catalana, para mí es un sacrilegio no restregar el tomate en la tostada"
La futbolista del FC Barcelona compartió cómo es su rutina diaria
Alexia Putellas sigue haciendo historia con la camiseta del FC Barcelona. La atacante catalana fue clave para superar al Bayern de Múnich, con sus dos dianas que supusieron el billete a Oslo, donde se verá las caras contra el Olympique de Lyon, entrenado por Jonatan Giráldez.
Una de las claves de su éxito a sus 32 años, es la rutina que sigue cada día, que comienza con un buen desayuno con costumbres muy catalanas.
La capitana del conjunto azulgrana desveló en una entrevista realizada por Inés Hernand que la mayoría de días entrena únicamente con un café previo, retrasando la primera ingesta sólida hasta después de la sesión.
Una situación que cambia por completo en días de partido, ya que ahí sí que se prepara un desayuno más completo, con el objetivo de asegurar energía suficiente y estabilidad metabólica.
Durante la conversación con Hernand, Putellas se abrió en canal sobre su desayuno ideal: "Un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable".
En otra entrevista con 'Glamour', defendió una idea de la dieta como un modelo que resulta efectivo, más que como un conjunto de restricciones, aunque excluyendo el alcohol y los refrescos.
Uno de sus mayores placeres es su pan con tomate: "Como catalana, para mí es un sacrilegio no restregar el tomate en la tostada".
Es una elaboración sencilla de hacer, pero es uno de los pilares de la gastronomía catalana. Históricamente, se restregaba el tomate para ablandar el pan seco y así hacerlo más comestible.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Barcelona - Bayern: resumen, resultado y goles de las semifinales de la Champions League femenina
- RCD Espanyol - Real Madrid, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
- Iturralde González no da crédito con la última polémica del Barça que indigna al madridismo: 'Es penalti de Twitter
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez
- Hamza la rompe con un hat trick que da la Liga y el Barça ejecuta la opción de compra
- La indirecta de la expareja de Mbappé por sus vacaciones con Ester Expósito: 'No te preocupes...