Derbi de alta tensión y cuentas pendientes

El FC Barcelona y el RCD Espanyol se ven las caras hoy en el Estadi Johan Cruyff en uno de los derbis más calientes de los últimos años. La rivalidad entre ambos equipos ha crecido de la mano del auge del fútbol femenino, y desde el regreso del Espanyol a la Liga F la temporada pasada, los duelos han sido de todo menos tranquilos.

El primer derbi del curso pasado, disputado el 13 de octubre en el Johan, fue una montaña rusa: golpeó primero el Espanyol con un gol de Simona en el minuto 20 y las azulgranas tuvieron que reaccionar en la reanudación con una lluvia de goles —hat-trick de Pajor y doblete de Alexia— para sellar una remontada histórica (7-1). El segundo, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, fue aún más tenso: el 0-0 aguantó hasta el 72’, Graham Hansen se encaró con Vallejo, Pina se marchó al banquillo entre lágrimas y justo después llegaron los goles de Graham y Salma para decidir el encuentro (0-2).

La tensión no acabó en el césped. Tras el partido, Graham acusó al Espanyol de “salir a dar hostias”, las azulgranas denunciaron lanzamiento de objetos desde la grada y la polémica se disparó con el ‘caso Mapi León-Caracas’, que terminó con dos partidos de sanción para la central aragonesa.

Ofrecimiento de Oro de Aitana, Vicky y Pajor

Con este contexto, en el vestuario culé hay ganas de derbi. “Es uno de esos partidos que motivan especialmente al equipo, y más después del último”, admiten desde el entorno azulgrana. Pere Romeu podrá contar con toda la plantilla excepto Kika Nazareth, que sigue un plan individual de prevención de lesiones. El Barça llega lanzado: pleno de victorias, grandes sensaciones y en una semana marcada por el histórico tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí, el Kopa de Vicky López y el Müller de Ewa Pajor, trofeos que las tres ofrecerán a la afición antes del partido.

“Es un orgullo entrenar a un equipo con tanto talento, por las premiadas y por todas las nominadas”, dijo Romeu, aunque dejó un dardo: “Muchas de nuestras jugadoras están más abajo de la lista de lo que deberían”, como el caso de Pina, que fue undécima. Y añadió: “Los premios se disfrutan y se celebran, pero al día siguiente toca trabajar. Esta es la esencia del equipo”.

El Espanyol, por su parte, ha sumado tres puntos en las cuatro primeras jornadas: tres empates —ante Deportivo (1-1), Tenerife (0-0) y Athletic (1-1)— y una derrota contundente frente al Atlético (0-5). Las blanquiazules buscarán frenar el vendaval culé desde un bloque bajo que se ha convertido en su seña de identidad.

Cruce de declaraciones

El derbi también empezó a calentarse los días antes en las salas de prensa. La entrenadora del Espanyol, Sara Monforte, mandó un mensaje de optimismo a la afición perica: “Tenemos que seguir nuestro plan de partido, que es lo que nos tiene que dar resultados, y tratar de hacerles daño. ¿Por qué no? Este año tienen una plantilla más reducida”.

Preguntado por ello en rueda de prensa, Pere Romeu fue contundente: “Me da bastante igual lo que se hable de nuestro equipo. Yo lo que tengo claro es que estamos jugando muy bien, estamos haciendo un fútbol muy bueno, que el día a día es buenísimo, que estamos jugando a un nivel que, a pesar de estar en septiembre, es muy alto. Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos”.

Luego, ambos posaron como si nada en una imagen histórica: por primera vez, la tradicional foto de entrenadores en la previa de los derbis masculinos se hizo con el derbi femenino. Se espera un derbi de alto voltaje, con un Johan Cruyff que empujará al Barça a dar su mejor versión para superar a un Espanyol que llega con ganas de aguar la fiesta

Horario, dónde ver y alineaciones probables

El derbi entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol se disputa este sábado, 27 de septiembre, a las 18.30h en el Estadi Johan Cruyff. Podrá verse en DAZN y Movistar +.

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Aleixandri, Brugts; Patri, Aitana, Alexia; Vicky López, Pajor, Pina

RCD Espanyol: Salvador; Caracas, Amaia, Vallejo, Perea; Torrodà, Campo, Laura Martínez; Baradad, Arana, Naima Garcia