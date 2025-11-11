El Deportivo Alavés, rival del Barça en los octavos de Copa de la Reina

Tras el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina, celebrado en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, ya se conocen los emparejamientos de las eliminatorias que se disputarán a único partido entre el 19, 20 y 21 de diciembre.

El FC Barcelona de Pere Romeu ya es sabedor de que deberá medirse a domicilio al Deportivo Alavés, uno de los únicos dos equipos de Primera Federación en acceder a la ronda.

Definidos los enfrentamientos en los octavos de final de la Copa de la Reina 2025/26 / RFEF

Sorteo condicionado por las ocho mejores

Con 16 equipos presentes, el acto de hoy no consistía en un sorteo puro, pues los dos equipos de menor categoría, Deportivo Alavés y Club Esportiu Europa, iban a enfrentarse de manera obligatoria a dos de los ocho equipos mejores clasificados en LaLiga F de la pasada campaña. En este sentido, parece que la suerte ha sonreído a unas azulgranas que buscarán avanzar de ronda para conseguir revalidar el título.

Por su parte, los otros seis equipos del grupo de las mejores clasificadas se enfrentaban, sí o sí, como visitantes a los otros seis conjuntos restantes.

Deportivo Alavés, rival de las culers, en lucha con el filial

Las blaugranas se medirán a un Alavés femenino que se encuentra en la misma categoría que el filial blaugrana, en la categoría de plata del fútbol femenino español. Curiosamente, es justamente el Barça Atlètic femenino el único equipo que se encuentra por encima de las de Vitoria, ya que están clasificadas en el primer puesto mientras que las vascas se encuentran clasificadas como segundas. No obstante, pese a que solo el campeón asciende de manera directa sin pasar por play-off, el filial culer no puede ascender al encontrarse el primer equipo en LaLiga F, por lo que, al uso, las vitorianas están en posición de ascenso directo.

El partido de la ronda de octavos de final se disputará en Ibaia, en una fecha aún por confirmar entre el 19 y el 21 de diciembre.

El resto de cruces

CE Europa - Athletic Club, Alhama - Atlético de Madrid, Levante LP Badalona - Granada, RCD Espanyol - Real Madrid, Sevilla - Tenerife, Madrid CFF - Eibar y Deportivo de La Coruña - Real Sociedad completan el cuadro de la ronda de octavos de la Copa de la Reina Iberdrola.