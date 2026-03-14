Dépor Abanca - Barcelona: Horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

Tras el empate a cero en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Badalona, el Barça regresa a la Liga dos semanas después en un escenario siempre especial. El conjunto azulgrana visita Riazor para medirse al Dépor Abanca, en un duelo que llega justo antes de la decisiva vuelta copera del miércoles en el Johan Cruyff.

El Deportivo, undécimo en la tabla y lejos de los puestos de descenso, llega al partido tras una dinámica curiosa en este 2026, alternando resultados casi jornada a jornada (tres victorias, tres derrotas y un empate). Ante el Barça necesitará un partido muy completo: orden defensivo, ayudas constantes y valentía con balón para evitar pasar los 90 minutos defendiendo en su área.

El FC Barcelona, por su parte, llega con la obligación autoimpuesta del líder: ganar y mantener su ritmo sin excusas para recuperar sensaciones tras el empate en Badalona y después del último parón de selecciones, en un mes de marzo cargado de partidos decisivos.

Graham y Kika, disponibles; Cata y Mapi trabajan con el grupo

En la previa, Pere Romeu confirmó que tanto Graham como Kika, que aunque estuvieron convocadas descansaron en Badalona por pequeñas molestias tras el parón internacional, están disponibles y viajaron a A Coruña. También dejó buenas noticias sobre Cata Coll, que ya ha empezado a trabajar parcialmente con el grupo, mientras que Mapi León sigue evolucionando favorablemente de su lesión, aunque todavía es baja. “De momento" descartan la opción de quirófano. "No puedo decir una fecha exacta para su vuelta, lo iremos viendo, pero esta semana hemos avanzado bastante”, explicó el técnico.

Pensando en la vuelta de las semifinales de Copa del miércoles y en el exigente calendario que se avecina, todo apunta a que algunas futbolistas que también descansaron en Badalona podrían tener protagonismo en el once inicial, como Serrajordi o Carla Julià. Romeu, sin embargo, insistió en la importancia de centrarse únicamente en el partido de Riazor pese a la cercanía del duelo copero. “Partido a partido. Mañana es un estadio bonito y tenemos que estar atentas para llevar el partido a campo contrario”, señaló.

Las elecciones

El técnico también se refirió en la previa a las elecciones a la presidencia del Barça que se celebran este domingo. “Esperemos que la próxima Junta siga con la línea de crecimiento del fútbol femenino, que podamos seguir disfrutando de un gran proyecto, poder seguir entrenando a las mejores futbolistas del mundo y que el club, especialmente en el fútbol femenino, pueda seguir teniendo equipos competitivos”, expresó.

El Barça vuelve así a la Liga en uno de esos estadios con sabor a fútbol grande, con la intención de reencontrarse con su mejor versión antes de una semana que puede marcar el rumbo de la temporada.

Horario y dónde ver el Dépor - Barça

El partido entre el Deportivo Abanca y el FC Barcelona, correspondiente a la 22ª jornada de la Liga F, se disputará este domingo, 15 de marzo, a las 12.00h en Riazor.

El encuentro podrá verse por televisión en DAZN y también en abierto en Catalunya por TV3.

Alineaciones probables

Deportivo Abanca: Pereira; Ortiz, Barth, Elena Vazquez, Vera Martínez; Artero, Paula Gutiérrez, Olaya; Pizarro, Marisa, Ainhoa Marin

FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Torrejón, Ranera, Carla Julià; Serrajordi, Sydney, Kika; Graham, Fenger, Salma