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FC Barcelona (F)
Dépor Abanca - Barcelona, en directo: el partido de la Liga F, en vivo
El líder visita Riazor con rotaciones
MIN 80 (0-2)
Despeja el peligro Paredes y luego la saca Torrejón en una llegada del Dépor
Centro perfecto de Graham al segundo palo, ha entrado genial desde segunda línea Alexia y la ha empujado algo mordida pero ha terminado entrando
MIN 78 (0-2)
¡GOOOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡ALEXIAAAA HACE EL SEGUNDOOOO!
MIN 76 (0-1)
A punto de marcar Pina desde la frontal
MIN 73 (0-1)
Doble y últimos cambios en el Barça: entran Pina y Kika por Salma y Sydney
MIN 72 (0-1)
A las manos de Pereira un centro envenenado del Barça. Otra intervención de la portuguesa
Pues sube el gol al marcador tras una larguísima revisión de 5 minutos. No había motivos para anularlo
Y con este gol de Torrejón ya han marcado esta temporada todas las jugadoras del primer equipo
Ha centrado Torrejón desde el vértice del área, el balón ha botado, no ha llegado a rematar ni Sydney ni Pajor y ha entrado dentro. Buscaba el remate de sus compañeras pero ha terminado dentro
MIN 65 (0-1)
¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡ABRE LA LATA TORREJÓN!
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