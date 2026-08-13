FC BARCELONA (F)
Definidos los banquillos del fútbol formativo del Barça
El club blaugrana oficializa la estructura de sus equipos de formación femenina para la próxima temporada, unificando horarios de entrenamiento.
El Barça ya tiene definidos los banquillos y el staff del fútbol formativo femenino para la temporada 2026/27. El club ha hecho oficial la estructura de sus equipos de formación, desde el Femenino B hasta el Sub-11, con una novedad destacada: la unificación de los horarios de entrenamiento del primer equipo, Barça B y Barça C.
La medida busca que el tercer equipo pueda acercarse todavía más a la exigencia y competitividad del Femenino B y facilitar una mayor conexión entre las diferentes categorías de formación.
En el Femenino B, el cuerpo técnico estará encabezado por Óscar Belis, con Pablo Tramullas como segundo y Alex Sánchez como entrenador de porteras. El Femenino C tendrá a Adrià Lamas como técnico, acompañado por Víctor Vilajosana, mientras que Carles Bosch ejercerá como entrenador de porteras tanto del C como del Juvenil.
El Juvenil estará dirigido por Gerard López, con Júlia Mora en el staff. En Sub-14, los responsables serán Marc Almirall y Pol Masats, con Marcos Salau como entrenador de porteras desde esta categoría hasta Sub-11.
Pablo Alvarez y Artur Hernández estarán al frente del Sub-13, mientras que Jesús López y Roger Juncosa dirigirán al Sub-12. El Sub-11 tendrá como técnicos a Marc Quer y Abel Gallach.
La estructura se completa con Jordi Ventura como coordinador del fútbol formativo, mientras que Víctor Moreno será el delegado del Barça B y responsable de la gestión deportiva.
En el apartado de preparación física, Guillem Gracia y Jordi Dot trabajarán con el Femenino B y Jon Medina lo hará con el Femenino C. La Dra. Leti de Azevedo estará al frente de los servicios médicos y Cristóbal Bascon será el encargado de material.
Con esta estructura, el Barça deja configurado el organigrama del fútbol formativo femenino para una temporada 2026/27 en la que el club apuesta por reforzar la conexión entre sus diferentes equipos y acercar progresivamente las categorías inferiores a las exigencias del fútbol de élite.
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