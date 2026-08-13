Definidos los banquillos del fútbol formativo del Barça

El Barça ya tiene definidos los banquillos y el staff del fútbol formativo femenino para la temporada 2026/27. El club ha hecho oficial la estructura de sus equipos de formación, desde el Femenino B hasta el Sub-11, con una novedad destacada: la unificación de los horarios de entrenamiento del primer equipo, Barça B y Barça C.

La medida busca que el tercer equipo pueda acercarse todavía más a la exigencia y competitividad del Femenino B y facilitar una mayor conexión entre las diferentes categorías de formación.

En el Femenino B, el cuerpo técnico estará encabezado por Óscar Belis, con Pablo Tramullas como segundo y Alex Sánchez como entrenador de porteras. El Femenino C tendrá a Adrià Lamas como técnico, acompañado por Víctor Vilajosana, mientras que Carles Bosch ejercerá como entrenador de porteras tanto del C como del Juvenil.

El Juvenil estará dirigido por Gerard López, con Júlia Mora en el staff. En Sub-14, los responsables serán Marc Almirall y Pol Masats, con Marcos Salau como entrenador de porteras desde esta categoría hasta Sub-11.

Pablo Alvarez y Artur Hernández estarán al frente del Sub-13, mientras que Jesús López y Roger Juncosa dirigirán al Sub-12. El Sub-11 tendrá como técnicos a Marc Quer y Abel Gallach.

La estructura se completa con Jordi Ventura como coordinador del fútbol formativo, mientras que Víctor Moreno será el delegado del Barça B y responsable de la gestión deportiva.

En el apartado de preparación física, Guillem Gracia y Jordi Dot trabajarán con el Femenino B y Jon Medina lo hará con el Femenino C. La Dra. Leti de Azevedo estará al frente de los servicios médicos y Cristóbal Bascon será el encargado de material.

Con esta estructura, el Barça deja configurado el organigrama del fútbol formativo femenino para una temporada 2026/27 en la que el club apuesta por reforzar la conexión entre sus diferentes equipos y acercar progresivamente las categorías inferiores a las exigencias del fútbol de élite.