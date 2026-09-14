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Cuenta atrás para el regreso de Serrajordi

La centrocampista del Barça ya trabaja parcialmente con el grupo, cuatro semanas después de sufrir una fractura de radio en el brazo derecho

Serrajordi Trofeo Joan Gamper femenino entre Barcelona y Brighton and Hove Albion en el Estadi Johan Cruyff

Serrajordi Trofeo Joan Gamper femenino entre Barcelona y Brighton and Hove Albion en el Estadi Johan Cruyff / Gorka Urresola Elvira / SPO

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Maria Tikas

Maria Tikas

Clara Serrajordi está cada vez más cerca de volver. La centrocampista del Barça ha dado este lunes un nuevo paso en su recuperación y ya ha comenzado a realizar parte del entrenamiento con el resto del grupo.

Serrajordi sufrió una fractura de radio en el brazo derecho durante la concentración de la selección española sub-20 a mediados de agosto. El club estableció entonces un periodo aproximado de seis semanas de baja y ahora se cumplen cuatro desde la lesión.

Este lunes, sin embargo, las imágenes del entrenamiento han mostrado a la futbolista participando en parte de la sesión junto a sus compañeras y realizando ejercicios con balón, como conducciones, en una señal positiva dentro de su recuperación.

El Barça afrontará su estreno en la Champions League el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 21.00 horas, ante el Paris FC en el Johan Cruyff, dentro de ocho días. Más adelante, el 4 de octubre, llegará el Clásico de Liga contra el Real Madriden el Camp Nou.

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Todavía no hay una fecha fijada para su regreso a la competición, pero la evolución de la lesión determinará si Serrajordi puede llegar a alguna de estas dos citas. De momento, la centrocampista ya ha dejado atrás una de las primeras fases de su recuperación y está un poco más cerca de volver.

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