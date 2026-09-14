Cuenta atrás para el regreso de Serrajordi

Clara Serrajordi está cada vez más cerca de volver. La centrocampista del Barça ha dado este lunes un nuevo paso en su recuperación y ya ha comenzado a realizar parte del entrenamiento con el resto del grupo.

Serrajordi sufrió una fractura de radio en el brazo derecho durante la concentración de la selección española sub-20 a mediados de agosto. El club estableció entonces un periodo aproximado de seis semanas de baja y ahora se cumplen cuatro desde la lesión.

Este lunes, sin embargo, las imágenes del entrenamiento han mostrado a la futbolista participando en parte de la sesión junto a sus compañeras y realizando ejercicios con balón, como conducciones, en una señal positiva dentro de su recuperación.

El Barça afrontará su estreno en la Champions League el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 21.00 horas, ante el Paris FC en el Johan Cruyff, dentro de ocho días. Más adelante, el 4 de octubre, llegará el Clásico de Liga contra el Real Madriden el Camp Nou.

Todavía no hay una fecha fijada para su regreso a la competición, pero la evolución de la lesión determinará si Serrajordi puede llegar a alguna de estas dos citas. De momento, la centrocampista ya ha dejado atrás una de las primeras fases de su recuperación y está un poco más cerca de volver.