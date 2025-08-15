Cuatro cambios en el staff de Pere Romeu

El FC Barcelona se estrena mañana en su primer test de pretemporada, con un título en juego: la Copa Catalunya. No habrá caras nuevas sobre el césped —ni viejas conocidas—, ya que Laia Aleixandri, como el resto de las jugadoras que disputaron la final de la Eurocopa, se incorporará mañana a los entrenamientos. Sí las habrá, en cambio, en el banquillo. El staff de Pere Romeu ha sufrido cuatro cambios con respecto a la pasada temporada, según ha podido saber SPORT.

Los dos primeros están en la zona alta del estadio, en la cabina de analistas. Àlex Caldú y Pol Grau —hasta ahora en el filial— sustituyen a Jorge Gómez, tras dos temporadas en el equipo, y a Nacho Villamía, que llegó al club hace un año. Pol, además de analista, asumirá también el rol de entrenador de contenido individual.

En el área de fisioterapia, Marta Mayol —procedente del fútbol sala y que ya estuvo en el equipo la segunda mitad de la pasada temporada para cubrir una baja— se queda y ocupa el lugar de Roger Ollé, que subió desde la base en 2021 y ahora pasa al hockey.

Por último, Jan Expósito, fisioterapeuta y readaptador que estaba en el filial y se ha formado en el fútbol base y otras secciones, sustituye a Dani Benito. Éste llegó al equipo con Jonatan Giráldez para encargarse de la rehabilitación y la puesta a punto de las futbolistas lesionadas, y ahora pasa al balonmano.

Así queda el staff de Pere Romeu

Pere Romeu: entrenador, en el equipo desde 2021

en el equipo desde 2021 Rafel Navarro: segundo entrenador, en el equipo desde 2019

en el equipo desde 2019 Enric Lluch: asistente, en el equipo desde 2024

en el equipo desde 2024 Uri Casares: entrenador de porteras, en el equipo desde 2015

en el equipo desde 2015 Pol Grau: analista y entrenador de contenido individual, en el equipo desde 2025, viene del filial

en el equipo desde 2025, viene del filial Àlex Caldú : analista , en el equipo desde 2025, viene del filial

: , en el equipo desde 2025, viene del filial Xavi Yanguas: médico , en el equipo desde 2022, había estado en el filial y el primer equipo masculinos

, en el equipo desde 2022, había estado en el filial y el primer equipo masculinos Priscilla Jarrín: médico, en el equipo desde 2024, había estado en el filial

en el equipo desde 2024, había estado en el filial Berta Carles: preparadora físico, en el equipo desde hace 18 años, fue jugadora

en el equipo desde hace 18 años, fue jugadora Lucas del Campo: preparador físico, en el equipo desde 2022, otro 'madie in' La Masia

en el equipo desde 2022, otro 'madie in' La Masia Lorenzo Petroni: preparador físico , en el equipo desde 2022

, en el equipo desde 2022 Víctor Zamora: preparador físico , en el equipo desde 2024, venía también del filial

, en el equipo desde 2024, venía también del filial Jan Expósito: readaptador y fisioterapeuta , en el equipo desde 2025, viene del filial y ha estado en el fútbol base y otras secciones

, en el equipo desde 2025, viene del filial y ha estado en el fútbol base y otras secciones Roger Gironés: fisioterapeuta , en el equipo desde 2020, estuvo tanto en el primer equipo masculino como en otras secciones

, en el equipo desde 2020, estuvo tanto en el primer equipo masculino como en otras secciones Laia Martínez: fisioterapeuta, en el equipo desde 2021, también viene de la base

en el equipo desde 2021, también viene de la base Marta Mayol: fisioterapeuta , en el equipo desde 2024, viene del fútbol sala

, en el equipo desde 2024, viene del fútbol sala Marc Sellarès: psicólogo

Marçal Pera: delegado, en el equipo desde 2021

en el equipo desde 2021 Rubén Jiménez: responsable de material, en el equipo desde 2021, también creció en los cuerpos técnicos del fútbol base

Más allá de todos ellos, están en el día a día del equipo David Jiménez (material) y Mireia Porta, nutricionista, que además de trabajar con el primer equipo femenino también lo hace con otros equipos de otras secciones profesionales del club