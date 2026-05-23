A por la cuarta

Oslo se prepara para otra tarde histórica. Otra final entre los dos grandes gigantes del fútbol europeo. Otra batalla entre el equipo que convirtió la Champions en su territorio y el club que lleva años siendo el mejor para intentar destronarlo definitivamente. OL Lyonnes y FC Barcelona vuelven a cruzarse en una final continental. Un clásico europeo. Máxima rivalidad. Espectáculo asegurado.

Las reinas de Europa contra el gran dominador de los últimos años. Ocho Champions frente a un Barça que disputará su séptima final en ocho temporadas —la sexta consecutiva— y que busca levantar su cuarta corona europea. Una hegemonía azulgrana construida a base de talento, exigencia y una obsesión permanente por seguir ganando. Porque el Barça no solo aprendió a conquistar Europa: aprendió también a mantenerse en la cima.

Pero enfrente sigue estando el gran referente histórico. El Lyon que gobernó el continente durante una década y que no gana una Champions desde 2022, precisamente tras derrotar al Barça en Turín. Desde entonces, el club francés ha acelerado su reconstrucción con una inversión millonaria liderada por Michele Kang, que compró el club, lo separó del masculino, cambió incluso su identidad y apostó fuerte para recuperar el trono europeo. Primero con el fichaje de Markel Zubizarreta y después con la llegada de Jonatan Giráldez, el técnico que llevó al Barça a tocar el cielo en Eindhoven y Bilbao.

Reencuentros

Porque esta final también está llena de reencuentros. Giráldez regresa a una final de Champions apenas dos años después de dejar el Barça. Y enfrente estará Pere Romeu, quien fue su asistente durante su etapa en el club azulgrana y que ahora busca conquistar su primera Champions como técnico principal. También será una noche especial para Ingrid Engen, pieza importante del Barça durante cuatro temporadas y clave en la conquista de Bilbao.

Pero si hay una final que sigue muy presente en la memoria azulgrana es la de Lisboa. El Barça sabe que no mostró su mejor versión el año pasado pese a haber firmado unos cuartos brillantes contra el Wolfsburgo y unas semifinales de enorme nivel ante el Chelsea. Aquella derrota dejó heridas. Y también hambre.

El camino hasta Oslo volvió a demostrar por qué ambos equipos están donde están. El Lyon tuvo que sufrir para eliminar al Wolfsburgo en cuartos, en una eliminatoria resuelta en la prórroga, y remontó las semifinales ante el Arsenal, vigente campeón, culminando la clasificación en los últimos minutos. El Barça, en cambio, arrasó al Real Madrid en cuartos con un global de 12-2 y superó después al Bayern con más dificultades: empate en Múnich y victoria en el Camp Nou (4-2) para sellar el billete a Oslo.

El Barça, a la final de Champions tras ganar al Bayern en el Camp Nou / Gorka Urresola

Budapest 2019, la primera piedra

Pero esta rivalidad empezó mucho antes. Empezó en Budapest. Aquella tarde de 2019 en la que el Lyon pasó por encima del Barça con un 4-1 que cambió la historia del club azulgrana. El golpe fue durísimo, pero también marcó el camino. Allí el Barça entendió qué exigía Europa y qué necesitaba para llegar a ser campeón. Solo dos años después levantó su primera Champions.

En Bilbao, precisamente contra el Lyon, el Barça volvió a reinar en una final inolvidable ante más de 50.000 culés en San Mamés. Y ahora, dos años después, ambos vuelven a encontrarse. El balance en finales es favorable al Lyon (2019 y 2022 frente al triunfo azulgrana de 2024), pero el Barça tiene una nueva oportunidad para igualar el duelo más grande que existe hoy en el fútbol europeo