La Copa de la Reina se prepara para su esperado colofón final. Una vez finalice el segundo asalto de la eliminatoria entre FC Barcelona y Badalona Women, la competición copera dará paso al partido por el título, en el que se conocerá la identidad de la nueva campeona.

El Barça, vigente campeón copero, se juega su presencia en la competición en el decisivo partido de vuelta. El empate a 0 registrado ante el Badalona en el partido de ida propicia que las de Pere Romeu estén obligadas a imponerse en el Johan Cruyff para poder volver a sentarse en el trono de la Copa de la Reina.

El primer equipo en certificar su presencia en la final fue el Atlético de Madrid, que salió a escena el pasado martes ante el Tenerife. Tal como sucedió en el partido de ida, las rojiblancas se impusieron por la mínima ante las isleñas, lo que les permitió avanzar de ronda con un marcador global de 2-0.

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran su clasificación para la final de la Copa de la Reina / EFE

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa de la Reina?

La final de la presente edición de la Copa de la Reina se disputará el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria, feudo de la Unión Deportiva Las Palmas.

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El estadio, inaugurado en 2003 y remodelado en 2014, cuenta con una capacidad para más de 32.000 espectadores.