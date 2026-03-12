¿Cuándo juega el Barcelona la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina? Fecha, horario y dónde ver el partido contra el Badalona gratis por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para disputar el segundo asalto de una eliminatoria mucho más ajustada de lo esperado. Después de firmar las tablas en el estadio del Levante Badalona, el conjunto azulgrana se verá obligado a imponerse en su estadio si quiere disputar la final del próximo 16 de mayo en Gran Canaria.

A pesar del incómodo partido de ida planteado por su rival en la ida, el Barça llega con confianza de poder revalidar el título conseguido en la edición anterior. En caso de acceder a la final, las de Pere Romeu medirían sus fuerzas ante el ganador de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Tenerife, en la que las rojblancas parten con ventaja gracias al solitario tanto de Queiroz en la ida.

Antes de hacer frente al partido que definirá su futuro en la competición copera, tanto FC Barcelona como Levante Badalona deberán disputar sus respectivos compromisos en Liga F. Las azulgranas se enfrentarán al Deportivo de la Coruña, mientras que Levante Badalona y Granada disputarán un duelo directo por asentarse en la zona noble de la clasificación.

El Barça no pudo pasar del empate ante el Levante Badalona en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina / Europa Press

¿Cuando juega el Barcelona la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina?

El partido entre Barça y Levante Badalona, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina, se disputará el próximo miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Badalona de la Copa de la Reina gratis por TV y online?

En España, la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina entre FC Barcelona y Levante Badalona se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la emisión de la eliminatoria también correrá a cargo de TV3.

