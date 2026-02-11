Así está el cuadro de la Champions Femenina: cruces, resultados del play-off y posible rival del Barcelona en cuartos

La Champions League Femenina se encuentra inmersa en su fase final. Disputados ya los primeros partidos del novedoso play-off, cada vez queda menos para conocer la identidad de los cuatro equipos que completarán el elenco de participantes en los cuartos de final de la máxima competición europea.

El Arsenal, vigente campeón continental, fue el encargado de inaugurar la primera ronda eliminatoria, y lo hizo con una contundente victoria sobre el OH Leuven (0-4). El siguiente en salir a escena fue el Real Madrid, que saldó su difícil visita a París con un 2-3 que le permite encarar la decisiva vuelta con garantías.

Este jueves llegará el turno del otro representante del fútbol español, el Atlético de Madrid, que se enfrenta al Manchester United. Wolfsburgo y Juventus serán los encargados de completar el elenco de participantes de esta novedosa ronda.

Introducidos a partir de la presente edición, el play-off de la Champions League Femenina enfrentan a los equipos que terminaron la fase liga entre la 5ª y la 12ª posición de la clasificación. Los cuatro ganadores de sus respectivas eliminatorias intentarán sellar su presencia en los cuartos de final, ronda en la que ya esperan FC Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea y OL Lyonnes.

Alexia Putellas celebra su gol durante el partido de Champions entre Barça y OH Leuven / EFE

¿Cómo va el play-off de la Champions League Femenina?

Miércoles 11 de febrero OH Leuven - Arsenal: 0-4

París FC - Real Madrid: 2-3 Jueves 12 de febrero Wolfsburgo - Juventus: 18:45 horas (CET)

Atlético de Madrid - Manchester United: 21:00 horas (CET)

¿Cómo quedan los cruces en cuartos de final de la Champions League Femenina?

Bayern de Múnich vs Atlético de Madrid o Manchester United

o Manchester United FC Barcelona vs París FC o Real Madrid

vs París FC o Chelsea vs OH Leuven o Arsenal

OL Lyonnes vs Wolfsburgo o Juventus

¿Cuándo se juegan el play-off de la Champions League Femenina?

La ida de los playoffs de la Champions League se disputará entre el 11 y el 12 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 18 y el 19 de febrero.

Los equipos que terminaron mejor clasificados en la fase liga disputarán el partido de ida como visitantes, lo que propicia que puedan disputar la decisiva vuelta como locales.