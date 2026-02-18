Champions League Femenina
Así está el cuadro de la Champions Femenina: cruces, resultados del play-off y rival del Barcelona en cuartos
Consulta cómo quedan los emparejamientos de la Champions League Femenina con los resultados de Real Madrid y Atlético en los playoffs y el rival del Barcelona en cuartos
La Champions League Femenina está a las puertas de poner rumbo a los cuartos de final. Las primeras eliminatorias del playoff han terminado y cada vez queda menos para conocer la identidad de los cuatro equipos que completarán el elenco de participantes en los cuartos de final de la máxima competición europea.
La tanda de partidos de vuelta los inició el Real Madrid, que recibió al París Football Club en el Alfredo Di Estéfano. Las blancas hicieron buena su ventaja en el partido de ida y golearon a las parisinas (2-0) para poner rumbo a cuartos de final. Espera en esa ronda el FC Barcelona, que será el rival de las madridistas en un Clásico de pleno poder donde las azulgranas parten como claras favoritas antes de la eliminatoria.
También tuvo un partido de vuelta plácido el Arsenal, que ganó su partido de vuelta por 0-4 y que venció en Londres para poner rumbo a cuartos (3-1). Este jueves será el turno de la Juventus contra el Wolfsburgo y del Manchester United contra el Atlético de Madrid, dos eliminatorias del máximo nivel donde se pueden esperar sorpresas.
Introducidos a partir de la presente edición, el play-off de la Champions League Femenina enfrentan a los equipos que terminaron la fase liga entre la 5ª y la 12ª posición de la clasificación. Los cuatro ganadores de sus respectivas eliminatorias intentarán sellar su presencia en los cuartos de final, ronda en la que ya esperan FC Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea y OL Lyonnes.
¿Cómo va el play-off de la Champions League Femenina?
Miércoles 18 de febrero
- Arsenal - OH Leuven: 3-1 (Resultado Global: 7-1)
- Real Madrid - Paris FC: 2-0 (Resultado global: 5-2)
Jueves 19 de febrero
- Juventus - Wolfsburgo: 18:45 horas (CET)
- Manchester United - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)
¿Cómo quedan los cruces en cuartos de final de la Champions League Femenina?
- Bayern de Múnich vs Atlético de Madrid o Manchester United
- FC Barcelona vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- OL Lyonnes vs Wolfsburgo o Juventus
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- La Real Sociedad se pronuncia tras los penaltis: 'Difícilmente se habrían pitado en la otra área
- La Ligue 1 elige a Endrick: de suplente en el Madrid a ídolo en el Lyon
- Vinicius: 'La comida la llevo bien, el problema para mí son los dulces. Yo ceno, pasan dos horas jugando a la play y ya tengo hambre. Me salva la piña
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Benfica - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo
- Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero: 'Es una ofensa para cualquier aficionado
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?