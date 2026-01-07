Copa de la Reina
Así quedan los cruces de la Copa de la Reina en cuartos de final: todos los emparejamientos
Consulta todos los partidos y rivales de los 8 equipos que participan en los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025/26
La Copa de la Reina comienza a encarar su recta final. Una vez celebrado el sorteo de los cuartos, los 8 equipos todavía en pie ya conocen a su próximo rival en la competición copera.
El elenco de participantes en los cuartos de final de la Copa de la Reina está formado íntegramente por equipos de la máxima categoría: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Real Sociedad, Levante Badalona, Madrid CFF, Tenerife y Athletic Club. Las azulgranas, vigentes campeonas de la competición, medirán sus fuerzas ante Real Madrid.
Al tratarse de 8 equipos de la misma categoría, el factor campo se determinará a través del sorteo, con los equipos cuya bola salga antes ejerciendo como locales. Las eliminatorias, como viene sucediendo hasta ahora, se disputarán a partido único.
¿Cómo quedan los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025?
- Atlético de Madrid - Athletic Club
- Real Sociedad - Levante Badalona
- Real Madrid - FC Barcelona
- Madrid CFF- Tenerife
Los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025/26 arrancarán el martes 3 de febrero y se extenderán hasta el próximo jueves 5. La fecha y hora exacta de cada uno de los 4 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.
