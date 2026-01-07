Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así quedan los cruces de la Copa de la Reina en cuartos de final: todos los emparejamientos

Consulta todos los partidos y rivales de los 8 equipos que participan en los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025/26

Definidos los enfrentamientos en los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025/26

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa de la Reina comienza a encarar su recta final. Una vez celebrado el sorteo de los cuartos, los 8 equipos todavía en pie ya conocen a su próximo rival en la competición copera.

El elenco de participantes en los cuartos de final de la Copa de la Reina está formado íntegramente por equipos de la máxima categoría: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Real Sociedad, Levante Badalona, Madrid CFF, Tenerife y Athletic Club. Las azulgranas, vigentes campeonas de la competición, medirán sus fuerzas ante Real Madrid.

Al tratarse de 8 equipos de la misma categoría, el factor campo se determinará a través del sorteo, con los equipos cuya bola salga antes ejerciendo como locales. Las eliminatorias, como viene sucediendo hasta ahora, se disputarán a partido único.

Alexia Putellas en el Clásico

¿Cómo quedan los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025?

  • Atlético de Madrid - Athletic Club
  • Real Sociedad - Levante Badalona
  • Real Madrid - FC Barcelona
  • Madrid CFF- Tenerife

Los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025/26 arrancarán el martes 3 de febrero y se extenderán hasta el próximo jueves 5. La fecha y hora exacta de cada uno de los 4 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

