Así quedan los cruces de la Copa de la Reina 2025-26 en semifinales: eliminatorias, fechas y rival del Barcelona

Las semifinales de la Copa de la Reina 2025/26 han quedado definidas. Una vez realizado el sorteo de la penúltima ronda de la competición, los 4 equipos restantes ya conocen quiénes serán sus próximos rivales en la antesala de la gran final del torneo del K.O, con el FC Barcelona como gran protagonista tras el Clásico.

Entre todos los equipos clasificados, el conjunto azulgrana destaca entre todos como el principal favorito. El equipo de Pere Romeu consiguió el billete a las semifinales tras golear sin piedad al Real Madrid (0-4) en un partido que no tuvo mucha historia. Se enfrentarán en la penúltima ronda a doble partido contra el FC Levante Las Planas Badalona, un equipo que ya ha demostrado de lo que es capaz en esta competición y aspira a dar la sorpresa y ser el verdugo de las blaugranas que parecen no tener rival.

La otra eliminatoria que ha deparado el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina tendrá como protagonistas a Club Atlético de Madrid y CD Tenerife Femenino.

Salma Paralluelo celebra tras marcar el tercer gol de su equipo durante los cuartos de final de la Copa de la Reina / Juanjo Martín / EFE

Todos los partidos de las semifinales de la Copa de la Reina 2025/26

FC Levante Las Planas Badalona - FC Barcelona

Club Atlético de Madrid - CD Tenerife Femenino

Las semifinales de la Copa de la Reina 2025/26 se disputarán el 10-11-12 de marzo los encuentros de ida y el 17-18-19 de marzo los de vuelta. Cabe recordar que, al contrario de lo que sucede en rondas anteriores, las semifinales de la Copa de la Reina sí se disputarán a doble partido, la única ronda del torneo donde ambos equipos podrán disputar un partido en su estadio. La fecha y hora exacta de cada uno de los dos partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento de todas las novedades sobre la Copa de la Reina 2025/26, así como una cobertura completa de la competición del K.O.