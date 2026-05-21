La convocatoria de Pere Romeu para la final de la Champions entre el FC Barcelona y el Olympique Lyon

Pere Romeu facilitó la lista de convocadas del FC Barcelona para frontar la final de la Champions del próximo sábado 23 de mayo frente al Olympique de Lyon. Una final en la que Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y el resto de culers buscan cumplir el sueño de conquistar la cuarta Copa de Europa para las vitrinas del club.

El técnico blaugrana se ha llevado a todas sus futbolistas, entre las que también figuran Caroline Graham y Laiza Alexandri. En el caso de la primera, tras recibir el alta médica para estar a disposición de cara a la gran final. En el de la segunda, para hacer grupo con sus compañeras aunque todavía no esté en condiciones de jugar.

El Barça se entrenó en la CE Joan Gamper por la mañana antes de viajar a Noruega. Irene Paredes siguió trabajando al margen del grupo con la intención de recuperarse a tiempo para el partido.

La lista del Barça para la final de la Champions contra el Olympique Lyon

La lista completa está integrada por: Gemma, Paredes, María León, Sydney, Paralluelo, Marta, Pina, Graham, Alexia, Patri, Cata Coll, Aitana, Serrajordi, Pajor, Kika, Vicky, Batlle, Aïcha, Brugts, Fenger, Txell Font, Adriana i Carla Julià.

El plan de viaje del Barça previsto por el club era partir en el vuelo charter especialmente fletado para la ocasión por Vueling desde el aeropuerto de El Prat a partir de las 15.25 horas y aterrizar en el aeropuerto de Oslo en tornoa las 19.00 horas.

El cuartel general de Pere Romeu y sus jugadoras será el Thon Hotel Storo de Oslo y la agenda para el viernes, la jornada previa a la final, es que el entrenador azulgrana y dos de sus jugadoras, Alexia Putellas y Caroline Graham, atiendan a los medios de comunicación a partir de las 15.45 horas antes del último entrenamoento, sobre el césped del Ullevaal Stadion programado para las 16.30 horas (15 primeros minutos abiertos a los medios de comunicación).