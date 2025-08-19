La convocatoria para el 'Barça On Tour 2025' en México

El FC Barcelona emprende este martes rumbo a México para su ya tradicional gira de pretemporada, que servirá de preparación antes del inicio oficial de la competición el 30 de agosto frente al Alhama. Para la ocasión, Pere Romeu se lleva a toda la primera plantilla al completo, acompañada de refuerzos del filial que estarán en dinámica de primer equipo durante la temporada.

La lista de convocadas es la siguiente:

Porteras: Cata Coll, Gemma Font y Txell Font.

Cata Coll, Gemma Font y Txell Font. Defensas: Irene Paredes, Mapi León, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Ona Batlle, Esmee Brugts, Lucía Corrales, Emilka Szymczak y Aïcha Camara.

Irene Paredes, Mapi León, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Ona Batlle, Esmee Brugts, Lucía Corrales, Emilka Szymczak y Aïcha Camara. Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Vicky López, Sydney Schertenleib, Alba Caño y Clara Serrajordi.

Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Vicky López, Sydney Schertenleib, Alba Caño y Clara Serrajordi. Delanteras: Ewa Pajor, Caroline Graham, Claudia Pina, Kika Nazareth, Salma Paralluelo y Celia Segura.

El primer amistoso tendrá lugar el 22 de agosto en Monterrey, en el estadio UANL con capacidad para 42.000 espectadores, frente a un combinado de estrellas de la Liga BBVA MX Femenil liderado por Jenni Hermoso, que representará al Tigres. Este duelo será el pistoletazo de salida del Barça On Tour 2025, que regresa por tercer año consecutivo a México, uno de los mercados estratégicos del club y un país con una gran tradición en fútbol femenino.

El segundo partido del tour se jugará el 24 de agosto en Ciudad de México contra el Club América Femenil, en el estadio Ciudad de los Deportes. Este encuentro supondrá también el reencuentro con exjugadoras azulgranas como Sandra Paños y Bruna Vilamala, recientemente incorporada al conjunto mexicano.

México se ha convertido en una segunda casa para el Barça. Más allá del componente deportivo, la gira incluirá diversas actividades institucionales y promocionales organizadas por Soccer Media Solutions, aún por concretar, que reforzarán los vínculos del club con su afición mexicana.

El crecimiento del fútbol femenino en el país ha sido exponencial. El precedente de 2023, con más de 35.000 espectadores en el duelo entre el Barça y el Club América en el estadio Azteca, batió el récord de asistencia a un amistoso femenino en México. Ahora, con el regreso de las azulgranas y el atractivo añadido de Jenni Hermoso, se espera otro lleno total que confirme la consolidación de la Liga MX Femenil como un referente para el fútbol internacional