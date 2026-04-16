El comunicado oficial de la lesión de Patri Guijarro: Qué tiene y qué partidos se pierde

La centrocampista del FC Barcelona Femení, Patri Guijarro, sufre un esguince en el tobillo derecho y será baja para el próximo partido, según ha informado el club en un comunicado médico. “Las pruebas realizadas este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper han mostrado que la jugadora del primer equipo Patri Guijarro tiene un esguince en el ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho. La centrocampista será baja para el próximo partido”, ha señalado el club azulgrana.

La futbolista balear tuvo que retirarse en el minuto 81 del partido disputado este martes ante la selección inglesa en Wembley Stadium, encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. En una acción con la jugadora Russo, se le dobló el tobillo de forma fortuita, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego con gestos evidentes de dolor y preocupación.

Tras el encuentro, la internacional española no se reincorporó a la concentración de la selección y regresó a Barcelona para someterse a las pruebas médicas pertinentes. Los exámenes realizados en la Ciutat Esportiva han confirmado el alcance de la lesión y han determinado el diagnóstico definitivo.

El contratiempo llega en un momento especialmente exigente del calendario para el conjunto dirigido por Pere Romeu. El Barça visita al Espanyol Femenino el 22 de abril a las 19:00 horas, en un duelo en el que el equipo podría proclamarse campeón de Liga si se dan determinados resultados.

Posteriormente, el conjunto azulgrana afrontará las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern, donde ya se espera que esté disponible. El partido de ida se disputará el 25 de abril en el Allianz Arena, mientras que la vuelta tendrá lugar el 3 de mayo en el Spotify Camp Nou, en una eliminatoria de máxima exigencia para el equipo.

A la espera de la evolución de la jugadora, el cuerpo técnico mantiene la previsión de ir recuperando efectivos de cara a la recta decisiva de la temporada. En ese contexto, la única ausencia confirmada de larga duración en la plantilla es la de Laia Aleixandri, que continúa con su proceso de recuperación tras su lesión de ligamentos.