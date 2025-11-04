Comunicado oficial del Barça: Navarro rescinde contrato

Cambio de rumbo en el banquillo del Barça Femenino. El club azulgrana ha anunciado este martes la salida de Rafel Navarro, segundo entrenador del primer equipo, que pone fin a su etapa en el conjunto culé tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. El técnico catalán emprenderá una nueva aventura profesional después de ser nombrado seleccionador del equipo femenino de Suiza, tal y como ha confirmado la propia Federación Suiza de Fútbol.

Navarro aterrizó en el FC Barcelona en 2019 y, desde entonces, ha sido una pieza importante dentro del cuerpo técnico que ha llevado al equipo a lo más alto del fútbol europeo. En estos seis años ha trabajado como asistente junto a tres entrenadores distintos: Lluís Cortés, Jonatan Giráldez y, más recientemente, Pere Romeu. En la última temporada, además, ejerció como segundo entrenador y actuó como enlace directo entre la plantilla y la dirección deportiva, demostrando su capacidad para coordinar y cohesionar al grupo.

Durante su etapa en el club, el técnico de Gandesa ha contribuido a la consecución de un impresionante palmarés: tres UEFA Women’s Champions League, seis Ligas, cinco Copas de la Reina y cinco Supercopas de España. Una cifra que refleja el dominio del Barça Femenino en los últimos años y el valor del trabajo en equipo dentro del cuerpo técnico. Su conocimiento táctico, su dedicación diaria y su sintonía con las jugadoras le han convertido en una figura muy valorada dentro del vestuario.

El FC Barcelona ha querido agradecer públicamente a Navarro su compromiso y su implicación durante este exitoso ciclo. “El club expresa su agradecimiento por su compromiso y dedicación y le desea suerte y éxitos en el futuro”, señala el comunicado oficial. Con su salida, se pone punto final a una etapa marcada por los triunfos para arrancar un nuevo proyecto en el que será el máximo responsable.

Rafel Navarro afrontará ahora el reto de dirigir a la selección suiza femenina, un nuevo paso en su carrera en el que intentará llevar a las suizas, con la azulgrana Schertenleib en sus filas, al siguiente nivel. El conjunto helvético ha participado en dos Mundiales y en tres Eurocopas en su historia, con los cuartos de final de la edición de este verano ante España como mejor resultado de su historia en una gran competición.