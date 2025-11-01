Comunicado médico sobre Kika Nazareth

El FC Barcelona ha emitido un comunicado sobre la lesión de la futbolista Kika Natareth. La jugadora portuguesa no tiene suerte con las lesiones, aunque en este caso no reviste la gravedad de la anterior, que la dejó cuatro meses en el dique seco

En este caso, el club informó de que "tiene una distensión de la cápsula articular del tobillo derecho. El periodo de recuperación será de entre 10 y 15 días".

Por tanto, Kika Natareth se perderá seguro los partidos de la LigaF frene a la Real Sociedad y el Deportivo. Tampoco parece probable que esté para el partido de la Champions League frente al Oud-Heverlee Leuven.

Aunque la portuguesa no tenía el rol de titular indiscutible, su baja es sensible debido a la corta plantilla que dispone Pere Romeu. Por fortuna, se trata de una lesión de tobillo de la que debería recuperarse pronto sin ningún tipo de problema.

El FC Barcelona ha arrancado de buena manera la temporada, pese a las ausencia notable de jugadoras que han cambiado de aires, y confía en luchar nuevamente por todos los títulos. Kika estaba en un buen momento de forma con dos goles en los tres últimos encuentros.

De todos modos, el equipo ha demostrado tener mucha pólvora y poder encontrar soluciones ofensivas en los encuentros.