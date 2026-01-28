“Vamos a competir bien esta p*** segunda parte”: las palabras que construyeron otra Supercopa

“Vamos a competir bien esta p*** segunda parte”. La frase no busca ser estética. Busca ser real. Con el 1-0 en el marcador y una final todavía abierta, Pere Romeu resumió en seis palabras lo que necesitaba el Barça ante el Real Madrid tras el descanso: orden, personalidad y hambre de título. La Supercopa que después se levantaría no solo se construyó sobre el césped, sino también dentro de un vestuario donde cada palabra tuvo un porqué.

La película de las campeonas publicada por el club en YouTube permite asomarse a ese espacio invisible donde nacen los títulos. Un recorrido por las horas previas, los discursos, los matices tácticos y las pequeñas historias que explican cómo este Barça sigue encontrando nuevas formas de ganar.

Todo empieza mucho antes de que ruede el balón. En el hotel de concentración, Pere Romeu repasaba el plan de partido junto a su cuerpo técnico y con todas las jugadoras presentes, también Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí. El mensaje era claro: no habría sorpresas, sino fidelidad absoluta a una idea.

El técnico desgranaba escenarios, riesgos y soluciones. Hablaba de pérdidas, de vigilancias y de ayudas. De anticiparse al problema antes incluso de que pudiese aparecer. “Tenemos que saber que alguna espalda es posible que nos ganen. Y si nos ganan una espalda, Mapi, Irene, Esmee, Ona, Patri… tenemos que llegar todo dios a altura de balón para que no nos ganen la posición a centro-remate”.

"No hacemos cosas raras"

Minutos antes de salir a disputar la final, el mensaje en el vestuario de Castalia se simplificaba aún más. Menos pizarra y más esencia. “Recordamos el tipo de partido que queremos hacer: partido sencillo, partido de mucho pase, partido de poca pérdida de balón. Entramos bien, nos pasamos mucho el balón, que ellas no nos puedan presionar. No hacemos cosas raras. Hacemos lo sencillo, que a veces es lo más difícil, pero tenéis capacidad para hacerlo. Cosas sencillas, pasamos bien el balón, no nos presiona ni Dios”.

El vestuario escuchaba en silencio. Y cuando llegó el momento de unir voces, la respuesta fue inmediata. “Un, dos, tres… Sortirem, lluitarem i pel Barça guanyarem”. Abrazos entre jugadoras y cuerpo técnico. Miradas de concentración. Alexia Putellas se ataba las botas con calma y era la última en abandonar el vestuario, como si quisiera apurar un segundo más ese instante previo al combate.

La charla al descanso

El descanso llegó con ventaja mínima gracias al gol de Esmee Brugts. Pero no hubo espacio para la complacencia. Pere volvía a afinar el mensaje. “Pasad atrás si toca pasar para atrás. Si alguna jugadora tiene tiempo, no pasemos para atrás. Ellas con cada pase atrás les da vida para empezar a presionar. Más posesión, más instalarnos en campo rival”.

Y entonces, la frase que acabaría definiendo el documental. “¡Venga, vamos a competir bien esta p*** segunda parte!”. El vestuario respondió con energía. “Vamos, dale, dale, dale”. Pere y Claudia Pina salieron todavía hablando, intercambiando apuntes, estirando la conversación hasta el túnel.

La película también muestra todo aquello que no se vio desde la grada. Reuniones de staff, conversaciones entre Pina y Cata con las fisios Laia y Marta, charlas entre Esmee y Mapi, el paseo de activación, el trayecto en autobús hacia el estadio. Y entre tanta tensión competitiva, aparece una escena que retrata la salud del vestuario.

El juego del Hitster

Durante la comida previa a la semifinal contra el Athletic, varias jugadoras jugaban al Hitster, el juego musical de moda. En la mesa estaban Alexia, Kika, Mapi, Paredes, Patri, Ona, Serrajordi, Marta (fisio), y se sumaron Vicky y Salma. Sonaba ‘Llamando a la Tierra’, de M Clan (2001), y se abió el debate.

Alexia, mirando a Irene: “¿Menos? ¿Tú habías nacido?”.

Y lanzó otra pregunta entre risas: “¿Es más de nuestros padres que nuestro?”.

Colocaron la canción en 1994, finalmente. Fallaron. Y desde el otro equipo, Patri disfrutó recordándoselo.

Una anécdota pequeña, pero reveladora. Un grupo que compite al máximo nivel y, al mismo tiempo, convive, se pica y se ríe junto. La Supercopa se celebró después con abrazos, cánticos, bromas, música y sonrisas. Y fiesta. Pero su origen queda claro en la película: nació en una idea compartida, en un fútbol reconocible y en un vestuario donde las palabras siguen siendo tan importantes como los goles