La RFEF desestima el recurso del Barça y Kika se pierde la final

El Juez Disciplinario de la RFEF ha desestimado el recurso presentado por el FC Barcelona y ha decidido mantener la tarjeta roja directa mostrada a Kika Nazareth durante la semifinal de la Supercopa de España Femenina frente al Athletic Club. El organismo considera que las imágenes revisadas coinciden con la descripción recogida en el acta arbitral, validando así la interpretación realizada por la colegiada del encuentro.

En su resolución, el Comité de Disciplina subraya que determinar si la acción es fortuita o intencionada entra dentro del criterio exclusivo de la árbitra y que no existen elementos suficientes para contradecir su decisión. De este modo, se cierra la vía para que la internacional portuguesa pueda disputar la final del próximo sábado ante el Real Madrid, primer título oficial de la temporada.

La decisión implica que Kika Nazareth no podrá jugar la final, aunque la delantera portuguesa figura igualmente en la convocatoria y viajará con el equipo a Castellón para estar junto a sus compañeras. Desde el club siempre se asumió que la resolución podía ser desfavorable, teniendo en cuenta los precedentes y el peso que suele tener el acta arbitral en este tipo de casos.

Ante la baja obligada de Kika, Pere Romeu ha completado la convocatoria con la presencia de Rosalía Domínguez, futbolista del filial, y también ha incluido a Laia Martet. Tampoco se ha recuperado a tiempo Laia Aleixandri y la defensora catalana y Aitana Bonmatí son las únicas bajas por lesión. El Barça afrontará la final con la ambición intacta, aunque sin una pieza importante en ataque, en un clásico que decidirá el primer trofeo del curso