En Directo
FC BARCELONA
Club América Femenil - FC Barcelona, en directo: amistoso en México, en vivo hoy
El FC Barcelona se mide al Club América Femenil en el último partido de la Gira en México y en el último de la pretemporada antes de empezar la competición
Siguen en directo y online el amistoso entre el Club América Femenil y el FC Barcelona en Ciudad de México
Ya están las jugadoras en el Estadio Azulcrema
Un once de Pere Romeu que podría asemejarse a su once de gala, cambiando Patri por Sydney y con dudas en la defensa, ya que Paredes es indiscutible. Pero Aleixandri ha venido a ser titular, en una u otra posición
El Barça informa que Emilka Szymczak sigue con el proceso gastrointestinal agudo -que ya la hizo ser baja en el último amistoso- y que queda fuera de la convocatoria
Este es el once de Pere Romeu
Cata Coll; Ona Batlle, Aleixandri, Mapi León, Brugts; Sydney, Aitana, Alexia; Graham, Pajor, Pina
¡Buenas tardes! Aquí podéis seguir el minuto a minuto del amistoso entre el Club América Femenil y el FC Barcelona en México
- Levante - FC Barcelona: previa y alineaciones, en directo
- Decisión inminente por Bardghji
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- El Copenhague, opción para Bardghji
- Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso
- La convocatoria del Barça para visitar al Levante
- La alineación del Barça ante el Levante
- Flick frenó a Marc Bernal: 'Te quiero para...